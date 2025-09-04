El delincuente los había amenazado para exigirles sus celulares. Hasta el momento, no se adoptaron medidas en contra de la pareja.

Un delincuente de 23 años murió tras ser apuñalado con el cuchillo con el que momentos antes había intentado asaltar a una pareja de jóvenes. El hecho ocurrió en las últimas horas en la zona sur del partido bonaerense de Morón.

De acuerdo con las primeras informaciones, el ataque se registró este martes en la Plaza del Ombú, donde una pareja de jóvenes se encontraba sentada en un banco.

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En un momento, la chica -que es menor de edad- notó la presencia de un hombre con actitud sospechosa y guardó ambos celulares. Poco después, el mismo los abordó y amenazó con un cuchillo para exigirles los teléfonos.

Tras la amenaza contra su novia, el joven de 18 años forcejeó con el delincuente, quien lo atacó con el arma blanca, provocándole cortes en la mano y el brazo. Sin embargo, el chico logró arrebatarle el arma y asestarle al menos una puñalada en el tórax.

“Se genera una lucha con quien después termina fallecido. Lo que se va a tratar después de determinar es cómo se dio la puñalada mortal”, indicaron fuentes de la investigación.

Según la reconstrucción, en medio de la pelea, el cuchillo cayó al suelo. El joven lo tomó y se presentó en la posta policial para relatar el episodio a los oficiales, entregando el arma.

Los oficiales de la comisaría 4ª de Gervasio Pavón encontraron al delincuente tendido sobre el pasto con signos vitales y lo trasladaron al Hospital René Favaloro, ubicado en Rafael Castillo. Finalmente falleció en ese centro de salud.

Al menos una puñalada impactó en el torax del agresor, aunque la confirmación exacta dependerá del resultado de la autopsia. Por el momento, la justicia no adoptó ninguna medida contra el joven de 18 años: no fue detenido ni se le tomó declaración testimonial.

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Al mismo tiempo se investiga una versión que indica que el mismo delincuente habría cometido otros intentos de robo a bordo de su bicicleta a lo largo de esa mañana.

Según informó Primer Plano, familiares y allegados se presentaron en la seccional de Morón Sur para protestar por su muerte, aunque la situación no pasó a mayores.

El caso fue caratulado como “robo con arma en grado de tentativa y homicidio”. Está a cargo del fiscal Fernando Capello, de la UFI Nº 2 de Morón, quien ordenó la realización de la autopsia y la recolección de testimonios para avanzar con la investigación.