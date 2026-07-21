El último lunes por la noche, un cabo de la Policía Federal fue asesinado por “motochorros” que le robaron la moto en la localidad bonaerense de Loma Hermosa.

Fuentes policiales y judiciales informaron que el hecho se produjo en la arteria Mariquita Sánchez de Thompson, entre Ezeiza y Río Bermejo, de esa zona del partido de Tres de Febrero.

Todo fue captado por una cámara de seguridad. En las imágenes, se observa como dos “motochorros” se pusieron a la par de otra moto que era conducida por el cabo Cristian Alberto Gerez, quien se desempeñaba en la División Redes Exteriores de la Superintendencia de Comunicaciones. De inmediato, uno de los asaltantes se bajó con un arma en la mano.

👮‍♀️🚨Un efectivo de la Policía bonaerense fue asesinado anoche durante un presunto robo ocurrido en la localidad de Loma Hermosa.

El hecho se registró en la intersección de Mariquita Sánchez de Thompson, entre Ezeiza y Río Bermejo, donde, por causas que son materia de… pic.twitter.com/9Oc2zymziI — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) July 21, 2026

Tras ello, el policía retrocedió e intentó sacar su arma reglamentaria, pero el delincuente le robó un bolso, le disparó primero y lo terminó matando.

Finalmente, el ladrón tomó la moto del efectivo y se escapó junto a su compañero de delito.