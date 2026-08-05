Ariel José Luis Martínez tenía 32 años y estaba de civil cuando fue interceptado por dos motochorros. Los agresores escaparon sin llevarse su vehículo.

El oficial mayor Ariel José Luis Martínez, de 32 años, fue asesinado de un disparo en el pecho este martes por la noche en Libertad, partido de Merlo.

El agente, que estaba de civil y fuera de servicio, había llegado en moto hasta la esquina de Helvecia y la Ruta 21 para buscar a su pareja en una parada de colectivo cuando fue interceptado por dos delincuentes.

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Según las primeras informaciones, los atacantes circulaban en una moto de mediana cilindrada y abordaron a Martínez cuando se encontraba a pocos metros de la parada. Después de dispararle, escaparon sin llevarse la moto de la víctima.

Un vecino llamó al 911 para alertar sobre la presencia de un hombre herido en la calle. Minutos después, efectivos de la Comisaría 4ª de Merlo encontraron al policía tendido sobre la calle con una lesión de arma de fuego en el pecho.

Cristian, uno de los vecinos que se acercó para ayudarlo, contó que escuchó varios disparos antes de ver caer al agente.

“Iba caminando para esa esquina cuando escucho varios disparos. Vimos la secuencia de que el muchacho cae y, cuando cayó, nos acercamos para ayudarlo. Cuando llegó su mujer, se encontró con esta situación”, relató.

El testigo explicó que en un primer momento no advirtieron la gravedad de la herida porque Martínez llevaba una remera negra y no tenía manchas de sangre visibles.

“Luego nos dimos cuenta de que recibió el disparo en el pecho, pero como tenía remera negra y no había manchas de sangre por ningún lado, no creíamos que estaba herido”, agregó.

Martínez se desempeñaba en la Comisaría Vecinal 15 A de la Policía de la Ciudad. Los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir el recorrido de los agresores, que permanecían prófugos.

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El mensaje de Jorge Macri

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, despidió al oficial mayor y publicó un mensaje en sus redes sociales contra los responsables del asesinato y el funcionamiento de la Justicia.

“Otra vez un Policía de la Ciudad asesinado en el conurbano. Asesinos de mierda. Los vamos a agarrar. Y esperemos que esta vez no los dejen en libertad”, escribió.

Macri también cuestionó lo que definió como un “garantismo asesino” y aseguró que su administración defenderá a los integrantes de la fuerza porteña.

“No podemos seguir aceptando un garantismo asesino que solo cuida a los delincuentes. Vamos a defender a nuestra ciudad y a quienes arriesgan su vida por ella”, sostuvo.

Finalmente, expresó sus condolencias a los familiares y compañeros de Martínez: “Un abrazo a su familia, que también es nuestra, y a todos sus colegas. Gloria eterna al Oficial Mayor Ariel José Luis Martínez. Gloria eterna a nuestros héroes”.

El Ministerio de Seguridad de la Ciudad también lamentó el homicidio y reclamó una rápida actuación judicial.

“Reconocemos con respeto su dedicación y servicio en favor de la comunidad y esperamos que la Justicia actúe rápidamente. Que descanse en paz”, indicó el organismo.