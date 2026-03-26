Un turista argentino fue víctima de un violento asalto en Río de Janeiro, donde tres motochorros lo golpearon y le dieron una patada en la cabeza para robarle sus pertenencias.

El hecho ocurrió durante la noche del miércoles pasado en la costanera de Barra da Tijuca, una de las zonas más concurridas de la ciudad brasileña.

La agresión fue registrada por cámaras de seguridad. En las imágenes se observa cómo dos motos, que circulaban en sentido contrario al tránsito, se detienen cerca del turista.

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Los asaltantes, todos con casco, lo sorprenden en plena calle. El hombre intenta escapar por una bicisenda, pero lo alcanzan y lo tiran al suelo. Y comienzan a pegarle.

Si bien uno de los ladrones hizo un gesto simulando que iba a sacar algo que llevaba debajo de su campera, en los videos no se alcanza a distinguir si estaban armados. Con la víctima en el piso e indefensa, uno de los ladrones le dio dos patadas en la cara, lo que le provocó la pérdida de conocimiento.

🟡 #RIODEJANEIRO | Motochorros asaltaron y golpearon a un turista argentino en Avenida Lúcio Costa, a la altura del Posto 7, en Barra da Tijuca. La víctima quedó inconsciente tras el ataque.



pic.twitter.com/6qi4cJaAmM — La Posta Diario (@LaPostaDiarioAR) March 24, 2026

Testigos que estaban en un kiosco cercano advirtieron el ataque y salieron corriendo tras notar el alboroto. Mientras tanto, los agresores revisan al turista que quedó inmóvil en la vereda y le sacan sus objetos personales, ya con la ayuda de un tercer cómplice.

Después del robo, los tres suben a las motos -un cuarto delincuente se quedó arriba de uno de los rodados- y se van del lugar.

De acuerdo a lo informado, la víctima no quiso hacer la denuncia en la comisaría a pesar de la violencia recibida. Según medios locales, las autoridades de Río de Janeiro igualmente iniciaron un operativo para dar con los responsables, pero no hay detenidos. Hasta el momento no trascendieron ni el estado de salud ni la identidad del turista argentino.

El citado medio de comunicación remarcó que el episodio se suma a otros que ocurrieron durante la temporada alta de turismo. Uno fue en febrero, cuando una pareja estadounidense fue asaltada al salir de un desfile de Carnaval en el centro de la ciudad. En ese caso, la mujer fue derribada y tres sospechosos terminaron arrestados.

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Durante el verano se reportaron otros hechos delictivos que involucraron a ciudadanos argentinos. A mediados de enero, un grupo de jóvenes oriundos de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, sufrió el robo de una Toyota Hilux. El hecho sucedió en el estacionamiento público de Praia Brava y los delincuentes también se llevaron los documentos de los amigos, por lo que tuvieron que iniciar trámites de emergencia para poder regresar a la Argentina.

Tras dos días varados, la Policía Rodoviária Federal (PRF) encontró el vehículo en un estacionamiento comercial.

A principios de este mes de marzo, dos mujeres argentinas denunciaron que fueron estafadas por un vendedor ambulante en una playa de Río de Janeiro cuando quisieron comprar dos copas de açaí, uno de los postres típicos de Brasil. Según comentaron, todo ocurrió cuando intentaron pagar con Pix, el sistema de pago instantáneo que existe en territorio brasileño.

De acuerdo a lo que informó el canal de noticias CNN Brasil, el hecho sucedió en la zona de la playa de Arpoador, un área muy concurrida por turistas, ya que se encuentra entre los barrios de Ipanema y Copacabana, dos destinos habituales para quienes visitan la ciudad.