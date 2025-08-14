Cuatro motochorros mataron a una joven policía e hirieron a su hermana en un intento de robo en la localidad bonaerense de Laferrere, partido de La Matanza,

El hecho ocurrió este miércoles en la intersección de Carcarañá y Ruta 21, cuando Emilce Aldana Bustamante (24), oficial de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), y su hermana Esmeralda Bustamante (23) circulaban en una moto Honda Tornado.

Según el relato de la propia Emilce, ambas fueron interceptadas por cuatro delincuentes armados que iban en dos motos. Los atacantes intentaron robarles y, tras un forcejeo, uno de ellos sacó un arma y les disparó varias veces.

Las dos hermanas recibieron disparos: Emilce sufrió una herida de arma de fuego en la mano derecha, mientras que Esmeralda fue alcanzada en el pecho.

#Laferrere #Conurbano #Inseguridad Intento de robo y muerte. Cuatro motochorros interceptaron a dos mujeres, una de ellas policía. La oficial forcejeó con un ladrón, que sacó un arma, la hirió en una mano y mató a la hermana de un disparo en el pecho. La víctima tenía 23 años.… pic.twitter.com/Nq6Ahfql4c — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) August 13, 2025

Vecinos de la zona alertaron a la policía y a una ambulancia, que rápidamente trasladó a las víctimas a la Clínica Catán. Allí, los médicos intentaron reanimar a Esmeralda, pero lamentablemente murió por la gravedad de las heridas.

Por su parte, la oficial Emilce quedó internada y fuera de peligro, aunque permanece bajo observación médica, de acuerdo al parte policial.

Tras el ataque, los delincuentes escaparon sin lograr robar ningún objeto. La UFI 3 de La Matanza quedó a cargo de la causa, caratulada como homicidio.

El fiscal Medona dispuso una serie de diligencias de rigor y ordenó que todos los Grupos Tácticos Operativos (GTO) del sur del distrito se aboquen a la investigación para dar con los responsables.