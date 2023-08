Este martes Fede Bal se convirtió nuevamente en noticia al trascender que fue multado en la madrugada del domingo luego de que el test de alcoholemia le diera positivo. Todo se dio tras un viaje que el conductor de Resto del Mundo tuvo en San Carlos de Bariloche para grabar su programa. Dentro del contenido del ciclo, el objetivo era hacer una nota con la artista plástica Agostina Mauro y acompañarla en sus exposiciones por la Fiesta Nacional de la Nieve. Todo iba bien, hasta el momento de regresar al hotel cuando los paró la policía.

“Los registros dieron 0,70 de alcohol en sangre cuando se le requirió que soplara el alcoholímetro de los agentes municipales. La retención de la licencia de conducir según el número que arrojó el actor es por 30 días y deberá abonar una multa de $76.500″, confirmó El Cordillerano medio local el cual accedió al informe que dio el control de rutina realizado por agentes de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte.

En tanto, en Socios del Espectáculo, programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por la pantalla del Trece, hablaron con Fede Bal y también con Carmen Barbieri, su madre quien confirmó que estuvo a los gritos en los estudios de Artear, furiosa por el accionar de su hijo y también desmintió que le hayan retenido la licencia a su hijo: lo que le retuvieron fue el auto.

“Hablé hace un ratito con Fede Bal, él me dice que lo pararon por alcoholemia, que esto es cierto, que es verdad, que ahí está permitido, él está ahora en San Martín de los Andes y está yendo a Villa La Angostura, está con amigos allá en el Sur, estaba permitido 0,50 de alcoholemia y tenía 0,70″, afirmó Paula Varela en diálogo con el conductor. Y agregó: “Me dijo: ‘no debía haber manejado, es cierto, me había tomado solo dos birras, la verdad que un bajón’”, reconoció arrepentido.

En tanto, Adrián Pallares, comentó: “En medio de todo esto se suma la furia de Carmen Barbieri. Ayer Carmen estaba grabando Los 8 Escalones y se enteró de esta situación, habló por teléfono con su hijo y los testigos de esa grabación dicen que Carmen estaba furiosa, es más, termina la charla cortándole el teléfono a su hijo. Él le pedía disculpas y ella le dice, yo no te disculpo nada”, sostuvo el conductor del Trece.

Una vez dada esta introducción, al aire del ciclo de entretenimiento pasaron la entrevista que le hicieron a Barbieri quien relató cómo fueron los hechos. “No le sacaron el registro, le sacaron en el auto”, afirmó la conductora sobre la primera información que había trascendido al respecto y aclaró: “Te habrán contado porque lo llamé por teléfono entre grabación y grabación y yo empecé a hablar fuerte estaba con la puerta abierta del camarín, me empezó a escuchar todo el mundo”, le explicó Barbieri a la cronista de Socios.

“Yo le creo a él que tomó dos cervezas, pero no manejes, dos cervezas te hacen el control, tenés alcohol en sangre y fuiste. Entonces le dije que manejen tus amigos, él me decía, mamá no pasó nada, yo había tomado dos latitas de cerveza en toda la noche y estaba entrando al hotel. Me aclaró que no estaba ebrio ni tenía exceso de velocidad. Pero bueno, cuando te da un número que no corresponde te sacan al auto, está bien. Y a mí me agarró un ataque” reconoció la conductora de Mañanisima.

Por su parte, Carmen cerró contundente: “Él me dijo ‘mamá, dejá de retarme’. Y sí, es verdad que va a cumplir 34 años, que es un hombre. Y siempre me lo dice. Pero yo le contesto: ‘sos un hombre, pero sos mi hijo. Así que yo voy a decirte lo que quieras’. Me enojé y creo que se escuchó en todo el canal, está bien”, remarcó. “Que se dé el gusto, como no se va a poder tomar dos cervezas, claro que sí, pero que no maneje”, insistió.