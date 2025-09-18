La Selección Argentina de vóley vivió una noche cargada de emociones y logró una victoria histórica frente a Francia, uno de los grandes candidatos al título.

El combinado nacional arrancó con todo y se quedó con los dos primeros sets, muy parejos, por 28-26 y 25-23.

Los bicampeones olímpicos reaccionaron a tiempo, mejoraron en la recepción y fueron letales en el ataque: primero descontaron 25-21 y luego empataron el duelo 25-20.

Con el 2-2 en el marcador, todo se definió en el quinto set. Allí apareció lo mejor de Argentina, que con carácter y precisión se impuso 15-12 para asegurarse la cima del Grupo C. La clasificación ya estaba garantizada por la caída de Corea del Sur ante Finlandia, pero el triunfo dejó a Francia con las manos vacías.

Ahora, el desafío será aún mayor: Italia en octavos de final. El equipo europeo terminó segundo en el Grupo F tras superar a Ucrania por 3-0, con parciales de 25-21, 25-22 y 25-18. Previamente, había vencido a Argelia y perdido ajustadamente con Bélgica.

La cita será este domingo 21 de septiembre, con horario a confirmar. No será un cruce sencillo: Italia es subcampeón de la Nations League y semifinalista de los últimos Juegos Olímpicos. Argentina, ilusionada, buscará dar otro golpe en el Mundial.