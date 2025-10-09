La Selección argentina Sub 20 goleó a Nigeria, avanzó de ronda en los octavos de final del Mundial y jugará los cuartos de final del certamen que se juega en Chile.

Los dirigidos por Diego Placente vencieron a su par africano por 4-0 con goles de Alejo Sarco, Mateo Silvetti y Maher Carrizo, en dos oportunidades.

El encuentro que se jugó en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la ciudad de Santiago metió a Argentina en cuartos donde enfrentará a México que goleó a Chile.

En este encuentro, la Selección se tomó revancha de lo ocurrido hace dos años, ya que en el último Mundial Sub 20 sufrieron una sorpresiva caída 2-0 ante Nigeria.

Al minuto de juego, Argentina abrió el marcador con gol de Alejo Sarco que aprovechó un centro tras un rebote y una mala salida del arquero rival. Sarco llegó a cuatro goles en el torneo.

A los 24 minutos, Maher Carrizo puso el 2-0 con un golazo de tiro libre desde la medialuna del área, el pibe de Vélez definió al palo del arquero que no pudo evitar el gol.

Los dirigidos por Diego Placente se fueron al entretiempo ganando 2-0. Sobre el final de la primera parte, Argentina comenzó a sufrir con algunas chances generadas por Nigeria.

Álvaro Montoro salió reemplazado a los 38 minutos del primer tiempo por un golpe en su hombro. Fue reemplazado por Gianluca Prestianni.

A los ocho minutos de la segunda parte y tras un error en la salida de Nigeria, Maher Carrizo se fue solo y definió con tranquilidad ante el arquero para poner el 3-0 y firmar su doblete.

A los 20 minutos de la segunda parte, el recién ingresado Mateo Silvetti anotó el cuarto para la Selección tras un gran remate de zurda.

¡GOOOL ARGENTINA! 🇦🇷 ⚽ Silvetti para la personal y definición majestuosa



ARG 4-0 NIG



Mirá el #MundialSub20xTelefe con @giraltpablo y Juan Pablo Varsky 📺 #Sub20XTelefe #U20WC pic.twitter.com/kibN5X8nS3 — telefe (@telefe) October 8, 2025

Argentina manejó todo el partido con la calidad de sus jugadores y prácticamente no sufrió ante Nigeria que se despide del Mundial Sub 20.

Los dirigidos por Diego Placente pegaron en los momentos justos para poder llevar el partido con calma. Sarco abrió el marcador al minuto y rápidamente Argentina se puso 2-0 con el gol de Maher Carrizo.

En la segunda parte ocurrió lo mismo cuando la Selección pudo anotar el tercero y el cuarto en el comienzo de la misma para así sacar más ventaja.

Cuándo juega Argentina los cuartos de final ante México

Los de Diego Placente enfrentarán a los mexicanos este sábado 11 desde las 20:00.