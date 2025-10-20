Pese a la derrota, la Argentina, que iba por su séptimo título en un Mundial Sub 20, cerró una gran actuación y volvió a una final en la categoría luego de 18 años. Marruecos, por su parte, consiguió su primer título en un Mundial Sub 20 y se convirtió en la segunda selección africana en ganar esta competición, luego de que lo hiciera Ghana en 2009.

Marruecos le ganó 2-0 a la Selección argentina en la gran final e hizo historia al consagrarse campeón del Mundial Sub 20 por primera vez

Los dos goles del encuentro llegaron en el primer tiempo, a través del delantero Yassir Zabiri, lo que generó que todo se hiciera muy cuesta arriba para los dirigidos por Diego Placente.

Puede interesarte

La primera anotación llegó a los 12 minutos del primer tiempo, cuando Zabiri convirtió con un buen tiro libre que fue al primer palo del arquero argentino Santino Barbi, quien tuvo una floja reacción.

Zabiri fue el encargado de estirar el marcador a los 29 minutos de juego, cuando definió con mucha potencia tras ser asistido por el delantero Othmane Maamma, que hizo una gran jugada individual.

Pese a que la Selección argentina nunca bajó los brazos y tuvo una actitud intachable, no logró generar situaciones claras para conseguir al menos el descuento.

Las mejores aproximaciones para la “Albiceleste” fueron un tiro libre de Maher Carrizo y un cabezazo de Tobías Ramírez.

Pese a la derrota, la Argentina, que iba por su séptimo título en un Mundial Sub 20 (ya lo ganó en 1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007), cerró una gran actuación y volvió a una final en la categoría luego de 18 años.

Marruecos, por su parte, consiguió su primer título en un Mundial Sub 20 y se convirtió en la segunda selección africana en ganar esta competición, luego de que lo hiciera Ghana en 2009.

En su camino al título, los marroquíes terminaron primeros en el Grupo C que compartieron con México, España y Brasil. Ya en las fases de eliminación directa, le ganaron 2-1 a Corea del Sur en octavos de final, 3-1 a Estados Unidos en cuartos y 5-4 en los penales a Francia en semis, tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.

Este título representa otro gran paso en la evolución que está teniendo a nivel selecciones Marruecos, que en el Mundial de Qatar 2022 se había convertido en el primer africano en alcanzar las semifinales.

Puede interesarte

Síntesis

Árbitro: Maurizio Mariani

Estadio: Julio Martínez Prádanos

Argentina: Santino Barbi; Juan Villalba, Tomás Pérez, Tobías Ramírez; Julio Soler, Milton Delgado, Valentino Acuña, Dylan Gorosito; Gianluca Prestianni, Alejo Sarco y Maher Carrizo. DT: Diego Placente.

Marruecos: Brahim Gomis; Ali Maamar, Ismael Baouf, Smail Bakhty, Fouad Zahauani; Naïr Byar, Yassine Khalifi; Othmane Maamma, Hossam Essadak, Gessime Yassine; Yassir Zabiri. DT: Mohamed Ouahbi.



Goles en el primer tiempo: 12 y 29 m. Yassir Zabiri (M)

Cambio en el primer tiempo: 33 m. Mateo Silvetti por Valentino Acuña (A).

Cambios en el segundo tiempo: 1m. Tobías Andrada por Tomás Pérez y Santiago Fernández por Juan Villalba (A), 15m. Ian Subiabre por Alejo Sarco (A), 16m. Saad El Haddad por Yassine Khalifi (M), 29m. Ilias Boumassaoudi por Othmane Maamma (M), 36m. Theo Rodríguez Pagano por Dylan Gorosito (A) y 40m. Younes El Bahraoui por Yassir Zabiri y Taha Majni por Gessime Yassine (M).