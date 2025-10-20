Cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, perdieron la vida este lunes en un incendio que se desató en el sótano de un edificio de 10 pisos en el distrito 3 de Lyon. Según las autoridades, las víctimas, que serían ocupantes ilegales del lugar y fallecieron por inhalación de humo.

El fuego se declaró alrededor de las 5 de la mañana y fue rápidamente extinguido hacia las 7. A la llegada de los bomberos, las víctimas se encontraban en paro cardiorrespatorio y, pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia, no pudieron ser reanimadas. Las primeras investigaciones indican que tenían alrededor de 40 años.

El secretario general de la prefectura del Ródano (lugar donde ocurrió el siniestro), Fabrice Rosay, explicó que el incendio se originó en un local de unos 20 metros cuadrados acondicionado para vivir, aunque aún se desconoce si la presencia de estas personas provocó el fuego. "El humo parece ser la causa del fallecimiento de las víctimas", precisó.

La alcaldesa del distrito 3, Marion Sessiecq, indicó que se trataba de "personas que, al parecer, ocupaban ilegalmente los sótanos del edificio". Un centro de acción social había denunciado días atrás estas ocupaciones ilícitas, aunque algunas personas habían abandonado el lugar y luego regresado.

El incendio no afectó viviendas, y el fuego no se propagó a la planta baja ni a los pisos superiores del edificio. Un total de 78 bomberos y 34 vehículos, junto con cuatro equipos del SAMU, trabajaron en el operativo, mientras que otras 12 personas fueron examinadas por los servicios de emergencia. La ciudad habilitó un gimnasio para alojar a quienes resultaron afectados.

La fiscalía de Lyon abrió una investigación judicial para determinar las causas del siniestro. Por su parte, el alcalde de Lyon, Grégory Doucet, destacó la "movilización rápida y ejemplar" de bomberos, SAMU, policía y agentes municipales.