Conmoción en Hollywood. Se confirmó la muerte de Albert S. Ruddy, quien fue productor de películas emblemáticas como "El Padrino" o "Million Dollar Baby", cintas con las cuales se alzó con sendos premios Oscar.

La muerte de Ruddy, de 94 años, fue anunciada por su familia a través de un comunicado lanzado por un portavoz, y señalaron que el deceso del cineasta se produjo en el Centro Médico Ronald Reagan de Los Ángeles tras una dura enfermedad.

Nacido el 28 de marzo en la ciudad canadiense de Montreal, Ruddy pasó su infancia en Nueva York, donde destacó como promesa de la natación, y se graduó en uno de los centros más prestigiosos de la ciudad, la Escuela Secundaria Técnica de Brooklyn. Tras ingresar en el City College en 1948, comenzó sus estudios de arquitectura en Los Ángeles, donde terminó echando raíces y haciendo carrera en la industria cinematográfica.

Su primer trabajo como productor fue "Wild Seed", que dirigió su amigo desde la niñez, Brian G. Hutton. A este filme le seguiría "El precio del fracaso", convenciendo a Robert Redford, quien estaba rodando entonces "Dos hombres y un destino", para aceptar el papel protagonista. Después de levantar varios proyectos por debajo de su presupuesto, Charles Bludhorn, quien, en aquel momento, era el mandamás de Paramount Pictures le ofreció a Ruddy participar en la película que cambiaría su vida, "El Padrino".

Sacar adelante el filme fue una auténtica odisea, tal y como relataron en numerosas ocasiones el director Francis Ford Coppola y el propio Rudy. Una aventura cinematográfica delante y detrás de las cámaras que relataron en "The Offer", una miniserie de diez capítulos en la que el productor fue interpretado por Miles Teller.

Tras la primera entrega de la trilogía de Francis Ford Coppola que adaptaba la novela de Mario Puzo y lanzó a lo más alto del estrellato hollywoodiense a Al Pacino, produjo "El rompehuesos", un drama carcelario con pinceladas de comedia con Burt Reynolds, donde presos y guardias se enfrentaban en un partido de fútbol americano.

Más tarde, el productor, tras trabar amistad, repetiría con Reynolds, quien falleció en 2018, para rodar "Los locos del Cannon Ball" y sus secuelas, la última de ellas, dirigida por su amigo, Hal Needham. Ruddy, que estuvo casado durante 43 años con la periodista y posteriormente, ejecutiva de Giorgio Armani, Wanda McDaniel, se hizo junto a Clint Eastwood con el Oscar a mejor película por "Million Dollar Baby".

Estrenada en 2004, la cinta también supuso el Oscar a mejor actriz para su protagonista, Hilary Swank y una nominación a mejor director para Eastwood. Sin embargo, Ruddy también tuvo una prolífica trayectoria en la pequeña pantalla, donde creó la comedia bélica, "Los héroes de Hogan" en 1965, "La conquista del Oeste" a mediados de los 70 o, durante comienzos de los 90, con "Walker, Texas Ranger", popular serie protagonizada por Chuck Norris.

Murió Albert Ruddy: dolor en las redes

"Al fue verdaderamente uno de los grandes inconformistas de Hollywood", dijo el director de The Offer, Dexter Fletcher, en un comunicado. “Uno de los últimos mohicanos que creó grandes películas que todavía influyen e inspiran hasta el día de hoy. Desde comienzos humildes hasta los más altos elogios de Hollywood. El suyo fue un viaje increíble. Lo logró gracias al puro poder de su determinación, fuerte voluntad, energía y encanto incontenibles y un amor rara vez igualado por el arte del cine”.

Además, dijo en un comunicado: “Fue un honor y un privilegio interpretar a Al en The Offer. Al vivió una vida con la que la mayoría sólo podía soñar y que todos envidiarían”.

Como único productor de El Padrino, Ruddy se llevó a casa el Oscar a la Mejor Película en la 45ª edición de los Premios de la Academia, allí Clint Eastwood le entregó el premio. 32 años después Ruddy y Eastwood ganaron juntos el premio a Mejor Película por producir Million Dollar Baby, una película que también obtuvo premios Oscar por actuación para Hilary Swank y Morgan Freeman, así como una nominación a dirección para Eastwood.

"Era un gran amigo mío y lo extrañaré profundamente", dijo Eastwood en un comunicado el martes. Swank añadió: “Fue el mejor momento trabajando con (Al). Siempre será una leyenda en mi libro y en el de todos”.

Al Pacino reflexionó: “Al Ruddy fue absolutamente hermoso para mí todo el tiempo en El Padrino; Incluso cuando ellos no me querían, él me quería. Me dio el regalo del aliento cuando más lo necesitaba y nunca lo olvidaré”.