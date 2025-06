Brian Wilson, músico, compositor y productor clave en la historia del rock, falleció a los 82 años tras varios meses de luchar contra un trastorno neurodegenerativo. La noticia fue confirmada este miércoles por su familia a través de las redes sociales oficiales del artista.

"Nos rompe el corazón anunciar que nuestro amado padre Brian Wilson ha fallecido. Nos hemos quedado sin palabras en estos momentos. Por favor, respeten nuestra privacidad mientras nuestra familia se encuentra de duelo", escribieron sus hijos.

Aunque no se precisaron las causas exactas del fallecimiento, en febrero de 2024 se había hecho público que Wilson padecía demencia. Tras la muerte de su esposa Melinda, fue puesto bajo tutela legal con el objetivo de garantizarle cuidados adecuados en su hogar.

Wilson alcanzó la fama en los años 60 como vocalista y líder creativo de The Beach Boys, la banda que fundó junto a sus hermanos Carl y Dennis, su primo Mike Love y su amigo Al Jardine. Con éxitos como Surfin’ USA, I Get Around y Help Me, Rhonda, el grupo se convirtió en una de las principales sensaciones del pop estadounidense.

Entre 1962 y 1966, The Beach Boys colocaron 10 canciones en el top 10 y otras siete en el top 40, rivalizando en popularidad con los mismísimos Beatles.

Pero sería en 1966 cuando Wilson llevaría su genio al límite con Pet Sounds, un álbum considerado revolucionario por su complejidad musical, sensibilidad emocional y producción adelantada a su tiempo. Aunque en su lanzamiento no tuvo un éxito comercial inmediato, con el tiempo se volvió un hito absoluto. Paul McCartney llegó a calificar God Only Knows como “la mejor canción jamás escrita”, y tanto él como George Martin citaron el disco como influencia directa para Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

Ese mismo año, Wilson compuso y produjo Good Vibrations, un hit inmediato y uno de los sencillos más innovadores de su época. Fue anunciado como parte del ambicioso proyecto Smile, al que él mismo describía como una “sinfonía adolescente para Dios”. Las tensiones internas y la presión discográfica llevaron a cancelar el lanzamiento, y el álbum se convirtió en una leyenda hasta su reconstrucción y publicación oficial en 2004.

Durante los años 70 y 80, Wilson luchó con problemas de salud mental, depresión y abuso de sustancias, lo que lo llevó a aislarse en su casa de California. Pese a todo, siguió componiendo y produciendo música tanto para The Beach Boys como en su carrera solista.

Puede interesarte

En los años posteriores publicó varios discos, incluyendo At My Piano (2021), donde reinterpretó sus composiciones en versiones íntimas al piano.

Reconocido por sus colegas y por la crítica, Wilson recibió múltiples nominaciones al Grammy, el premio Ivor Novello en 2003 y el Kennedy Centre Honor en 2007. También fue incorporado al Songwriters Hall of Fame en 2001.

Su influencia perdura en generaciones de músicos, y su obra sigue siendo una de las más estudiadas y admiradas en la historia del pop y el rock.