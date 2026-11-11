El fútbol argentino está de luto por la muerte de Carlos Alberto Babington, uno de los máximos ídolos de Huracán y exintegrante de la Selección argentina. El histórico futbolista, entrenador y dirigente falleció este miércoles 11 de noviembre a los 77 años.

La noticia fue confirmada por el club de Parque Patricios, institución en la que Babington desarrolló buena parte de su trayectoria profesional y con la que mantuvo un vínculo durante más de cinco décadas.

Conocido como "El Inglés", fue uno de los grandes protagonistas del equipo de Huracán que conquistó el Torneo Metropolitano de 1973 bajo la conducción de César Luis Menotti.

Aquel plantel, integrado también por figuras como René Houseman, Miguel Brindisi y Omar Larrosa, quedó en la historia del fútbol argentino por su estilo ofensivo y su calidad futbolística.

Una carrera marcada por Huracán y la Selección argentina

Babington debutó en Primera División con la camiseta de Huracán en 1969 y rápidamente se convirtió en una pieza fundamental del equipo.

Su talento como mediocampista ofensivo y su destacada zurda lo llevaron a integrar la Selección argentina que disputó el Mundial de Alemania 1974, donde jugó cinco encuentros y convirtió un gol.

Después de su primera etapa en Huracán, continuó su carrera en el fútbol europeo con el SG Wattenscheid 09 de Alemania. En 1978 regresó al Globo, donde permaneció hasta 1982.

Posteriormente, pasó por Tampa Bay Rowdies, de Estados Unidos, y Junior de Barranquilla, en Colombia, donde puso fin a su carrera como futbolista en 1983.

Su trayectoria como entrenador y presidente

Tras retirarse de las canchas, Babington inició una extensa carrera como director técnico, en la que dirigió a clubes como Huracán, Racing, River Plate y Banfield.

Uno de sus mayores logros como entrenador fue conseguir dos ascensos a Primera División con Huracán, en 1990 y 2000. También logró devolver a Banfield a la máxima categoría del fútbol argentino.

Años después, asumió la presidencia de Huracán, cargo que ocupó entre 2006 y 2011. Durante su gestión, el equipo consiguió el ascenso a Primera División en 2007 y fue protagonista del Torneo Clausura 2009, cuando terminó como subcampeón bajo la dirección técnica de Ángel Cappa.

Sin embargo, su etapa como dirigente estuvo atravesada por controversias y un conflicto judicial que terminó alejándolo de la institución.

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El emotivo mensaje de despedida de Huracán

Tras conocerse su fallecimiento, Huracán publicó un comunicado en sus redes sociales para despedir a uno de sus principales referentes históricos.

"El Club Atlético Huracán lamenta profundamente el fallecimiento de Carlos Babington, campeón de 1973, técnico, presidente de la Institución y uno de los más grandes futbolistas que dio el fútbol argentino", expresó la entidad.

Además, acompañó a sus familiares, amigos y seres queridos con un mensaje de condolencias.

La Asociación del Fútbol Argentino también manifestó su pesar por la noticia. Su presidente, Claudio Tapia, recordó a Babington como una figura representativa del fútbol nacional y destacó su paso por la Selección argentina.

Su fallecimiento generó numerosas muestras de reconocimiento hacia una trayectoria que abarcó distintas etapas del fútbol argentino, tanto dentro de las canchas como desde los bancos de suplentes y la conducción institucional.