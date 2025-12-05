A los 75 años, murió Cary-Hiroyuki Tagawa, uno de los villanos más reconocidos de la histórica saga Mortal Kombat, surgida a partir de un videojuego.

Los problemas de salud del actor se complicaron a partir de un derrame cerebral que había tenido hace poco tiempo, confirmó su familia al medio Deadline, que dio la primicia.

Tagawa, además de haber sido conocido por trabajar en la saga de Mortal Kombat, también fue parte de los elencos de El último emperador, Memorias de una geisha y la serie The Man in the High Castle.

Quién era Cary-Hiroyuki Tagawa, uno de los villanos de “Mortal Kombat”

Cary-Hiroyuki Tagawa había nacido el 27 de septiembre de 1950 en Tokio, Japón, en plena posguerra. A los 5 años se mudó con su familia a los Estados Unidos y desde muy chico le interesaron las artes marciales.

A los 21 años, Tagawa se centró en aprender el karate tradicional japonés en la Universidad del Sur de California y, al poco tiempo, volvió a su país de origen para estudiar en la Asociación Japonesa de Karate.

Cary-Hiroyuki Tagawa trabajó en "Mortal Kombat" en 1995. (Foto: New Line Cinema)

Es en esta época en la que ingresa a Hollywood con pequeños papeles en series y películas, sobre todo de extra, hasta que llegó al gran rol de su vida, el villano Shang Tsung en la franquicia de Mortal Kombat.

Tagawa apareció en el film original de 1995 y en su secuela, de 1997. A la vez, tuvo apariciones especiales en los desprendimientos, como también prestó su voz a varias versiones del videojuego que se hicieron posteriores al éxito de la franquicia cinematográfica.

El actor también participó de otro film relacionado con la industria de los videojuegos, Tekken. Además trabajó en El último emperador, de Bernardo Bertolucci, ganadora del Oscar como Mejor Película en 1987.

Cary-Hiroyuki Tagawa fue uno de los actores más importantes de "The Man in the High Castle". (Foto: Amazon Prime Video)

Su imagen se hizo habitual en roles secundarios en los que debía apelar a las artes marciales o se debía mostrar algún aspecto de la cultura japonesa. Por eso estuvo en los elencos de Licencia para matar, Pearl Harbor, El planeta de los simios, Elektra, Memoria de una geisha y 47 Ronin.

Puede interesarte

En 2015, Tagawa tuvo uno de los papeles más importantes de su vida, en la serie The Man in the High Castle. Allí interpretó a Nobusuke Tagomi, ministro de Comercio de los Estados del Pacífico de América, en una nación que en la historia quedó dividida entre la ocupación japonesa y nazi tras la Segunda Guerra Mundial. Su rol es clave para el devenir de la trama.