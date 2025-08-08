En la noche del jueves 7 de agosto, Juan Domingo Ramírez, de 50 años, falleció en el hospital de emergencias Clemente Álvarez (Heca). Estaba internado en la Unidad de Terapia Intensiva desde el 22 de julio, por un disparo en el cuello.

Fuentes policiales indicaron que el deceso de Ramírez, conocido como “Cascarita”, se produjo pasadas las 23 por complicaciones en su cuadro clínico. Había sido herido en el atardecer del martes 22 de julio. Una versión indicaba que el ataque a tiros se produjo cuando estaba en la esquina de Rueda y Dorrego, a escasos metros de su vivienda ubicada en barrio Hospitales; mientras que otra señala que la balacera fue en el kiosco que tenía en el ingreso a la casa.

Los tiros se escucharon alrededor de las 19:30 a menos de 200 metros de uno de los ingresos al hospital de niños. Varios patrulleros llegaron hasta esa zona luego de recibir al menos un llamado al 911. Los policías encontraron a un hombre tendido en el piso, con heridas de bala en la zona del cuello y una mano (roce).

Los uniformados pidieron una ambulancia y un rato después, “Cascarita” Ramírez fue llevado por personal del Sies hasta el hospital de emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde quedó internado en grave estado.

Puede interesarte



En base a testimonios de vecinos de la zona, se presume que el atacante fue una persona que llegó en moto, con su rostro cubierto con un casco. Unos dijeron que tocó la puerta y cuando “Cascarita” salió a la calle, le disparó. Mientras que otra señala que el ataque se dio en la vereda ya que la víctima estaba afuera cuando llegó el motociclista.

En el lugar donde fue atacado Ramírez, los peritos policiales recogieron entre 6 y 8 vainas servidas, que fueron enviadas a peritar. “Cascarita” tenía antecedentes penales; entre ellos una condena por una causa vinculada a Los Monos por la cual estuvo preso en la cárcel de Piñero y una causa federal por la cual tuvo una tobillera electrónica hasta mediados de junio.

La balacera se produjo a menos de 200 metros de donde en el atardecer del domingo 20 fue asesinado a tiros un hombre de 30 años, identificado como Brian Nahuel Figueroa, mientras estaba en el interior de un automóvil VW Polo de color negro, en Virasoro al 1900 (entre Dorrego y Moreno). Según voceros de la investigación, Figueroa había estado en el estadio Marcelo Bielsa viendo el partido de fútbol entre Newell’s y Banfield, en el sector donde está una de las facciones de la barra brava. Ramírez también había sido visto en otro sector de la popular, datos que son tenidos en cuenta y que se intenta determinar si están relacionados.

Puede interesarte

Con la muerte de Ramírez, se elevó a 7 la cantidad de homicidios registrados en el mes de julio y a un total de 77 en lo que va del año en el departamento Rosario.