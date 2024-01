Chita Rivera, una icónica actriz de teatro y cine con participaciones que incluyen “Chicago”, “Kiss of the Spider Woman” y “Sweet Charity”, falleció a los 91 años.

Merle Frimark, publicista de Rivera desde hace mucho tiempo, confirmó la noticia este martes, informando que Rivera murió “en Nueva York después de una breve enfermedad”.

Rivera recibió un récord de 10 nominaciones a los premios Tony y ganó dos por “The Rink” y “The Kiss of the Spider Woman”. Su incomparable carrera en Broadway se extendió por varias décadas, desde interpretar a Anita en “West Side Story” hasta actuar junto a Dick Van Dyke en “Bye Bye Birdie” y participar en musicales característicos de Bob Fosse como “Chicago” y “All That Jazz”.

Aunque mantuvo una agenda vertiginosa en el escenario, Rivera también apareció en varias películas y programas de televisión, incluida una adaptación cinematográfica de “Sweet Charity” y “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”.

Entre los honores que acumuló Rivera están un homenaje en el Centro Kennedy en 2002 y la Medalla Presidencial de la Libertad, que le entregó el presidente Obama en 2009.

Frimark incluyó una declaración de la hija de Rivera, Lisa Mordente, que mencionó que el funeral de la estrella será privado y que le sobreviven su hija junto con sus hermanos Julio, Armando y Lola del Rivero “junto con sus muchas sobrinas, sobrinos y amigos”.

Quien fue Chita Rivera

Chita Rivera fue una icónica actriz, bailarina y cantante estadounidense, nacida el 23 de enero de 1933 en Washington, D.C. Su nombre completo es Dolores Conchita Figueroa del Rivero. Rivera es reconocida por su contribución significativa al mundo del teatro musical y ha dejado una huella indeleble en la escena artística.

Su carrera despegó en la década de 1950, y rápidamente se destacó por su versatilidad y carisma en el escenario. Ganó renombre por sus actuaciones en producciones de renombre como "West Side Story" y "Bye Bye Birdie".

Sin embargo, su colaboración más célebre fue con el coreógrafo y director Bob Fosse en "Sweet Charity" y "Chicago", donde su talento y estilo único la consolidaron como una fuerza indiscutible en Broadway.

Chita Rivera ha sido aclamada por sus habilidades de baile, especialmente en el estilo jazz, y por su capacidad para transmitir emociones a través de sus interpretaciones. A lo largo de su carrera, ha recibido numerosos premios, incluidos dos premios Tony, el prestigioso Kennedy Center Honor y la Medalla Presidencial de la Libertad en 2009.

Su legado va más allá del escenario; Chita Rivera ha sido una pionera para las artistas latinas en el entretenimiento. Su impacto en la industria del teatro musical y su continuo compromiso con la excelencia artística la han convertido en un ícono querido y respetado en todo el mundo.

A lo largo de más de seis décadas de carrera, Chita Rivera ha demostrado ser una fuerza perdurable en el mundo del espectáculo, dejando un legado impresionante y sirviendo de inspiración para las generaciones futuras de artistas.