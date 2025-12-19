Murió Diego Lerner, figura central en la expansión de The Walt Disney Company en América Latina y Europa. Su deceso fue confirmado por la empresa, que despidió a este gran referente que tuvo la compañía, quien dejó este mundo tras luchar contra una enfermedad.

“Expresamos nuestras más profundas condolencias a la familia de Diego. Sé que hablo en nombre de todos en Disney al reconocer cuánto se lo va a extrañar. Estoy muy agradecido por nuestros casi 35 años de colaboración y amistad”, declaró Bog Iger, el CEO de The Walt Disney Company.

En un comunicado, la compañía estadounidense destacó que Lerner “contribuyó a sentar las bases del negocio de Disney en esas regiones y aportó de manera incalculable a la compañía y a su legado narrativo”.

Lerner ingresó a trabajar en Disney en 1990 como Director Ejecutivo de las Divisiones de Video y Televisión. Tuvo un papel importante en la fusión de ESPN y Fox Sports, consolidando la posición de Disney en el mercado de deportes en toda América latina.

Entre 2009 y 2017 se desempeñó como presidente de Disney para Europa, Medio Oriente y África, residiendo en el Reino Unido.

En 2018, Lerner fue nombrado presidente de The Walt Disney Company Latin America porque había sido fundamental en la creación de una nueva estrategia para el desarrollo de contenido local, comenzando con Patagonik Film Group, en 1997.

A fines de noviembre, la compañía norteamericana había anunciado su retiro y lo nombró Presidente Honorario de la de The Walt Disney Company Latin America.