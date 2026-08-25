La música estadounidense está de luto por la muerte de Dolly Parton, una de las grandes figuras de la historia del country. La cantante, compositora, actriz y empresaria falleció este martes 25 de agosto a los 80 años, según confirmó su familia.

La noticia fue comunicada públicamente por su sobrino, Bryan Seaver, a través de las redes sociales de la artista. Hasta el momento, la familia no informó oficialmente la causa de la muerte, aunque Parton había atravesado distintos problemas de salud en los últimos meses y se había visto obligada a cancelar algunas presentaciones.

A message from the family of Dolly Parton. pic.twitter.com/9DNRgRx0uH — Dolly Parton (@DollyParton) August 25, 2026

Nacida en Tennessee en 1946, Parton construyó una carrera de más de seis décadas y se convirtió en una referencia mundial del género. Entre sus canciones más reconocidas aparecen “Jolene”, “9 to 5”, “Coat of Many Colors” e “I Will Always Love You”, tema que años después alcanzó una enorme popularidad internacional con la versión de Whitney Houston.

Además de su trayectoria musical, desarrolló una extensa carrera como actriz, empresaria y filántropa. Fue creadora de la iniciativa Imagination Library, destinada a acercar libros gratuitamente a niños, y mantuvo un estrecho vínculo con Miley Cyrus, de quien era madrina. Su muerte deja una de las pérdidas más significativas de la música popular estadounidense contemporánea.