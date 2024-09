Este miércoles falleció Chad McQueen, uno de los villanos de la película Karate Kid, hijo del legendario actor Steve McQueen. Según informaron su esposa e hijos, el intérprete de 63 años murió en su casa de Palm Springs, en California.

“Con gran pesar anunciamos el fallecimiento de nuestro padre, Chad McQueen. Su notable tarea como padre amoroso para nosotros, junto con su compromiso inquebrantable con nuestra madre, verdaderamente ejemplificaron una vida llena de amor y dedicación", escribieron en un comunicado sus hijos Chase, Steven y Madison.

“Su pasión por las carreras no solo destacó su talento excepcional, sino que también sirvió como una forma de honrar el legado de su padre, un testimonio de los valores inculcados en él”, remarcaron los hijos del actor.

“Él nos transmitió su pasión, conocimiento y dedicación, y continuaremos no solo su legado, sino también el de nuestro abuelo. Como familia, debemos atravesar este momento difícil y pedimos amablemente privacidad mientras recordamos y celebramos su extraordinaria vida”, agregaron en el comunicado.

"Fuiste un verdadero líder, el hombre más duro que he conocido. Fuiste amado por muchos y tenías una forma única de tocar la vida de todos los que conociste. Me impulsaste más fuerte de lo que ningún otro jamás podría, y por eso te estaré eternamente agradecido. Protegiste a nuestra familia con todo lo que tenías, y prometo continuar con ese legado. Saber que ahora te has reunido con tu padre y hermana, me trae algo de consuelo. Hasta que volvamos a correr juntos. Te amo”, le dedicó su hijo Chase.

Puede interesarte

Chad McQueen se hizo conocido en la década del ’80 cuando formó parte de dos películas de Karate Kid. Fue uno de los villanos tanto en el largometraje de 1984 como en el de 1986. También formó parte de V, Invasión Extraterrestre.

El actor no apareció en la secuela Cobra Kai, pero sí fue mencionado como que estaba cumpliendo una condena en la cárcel.

Con su padre, no sólo compartía su pasión por la actuación, también amaban las carreras de autos. Compitió en importantes carreras y fue el fundador de McQueen Racing, una compañía que se ocupa de desarrollar automóviles y motos de alto rendimiento. Desde 2006 que dejó las carreras cuando sufrió un importante accidente del que pudo recuperarse.