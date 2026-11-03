El dramático episodio tuvo lugar este lunes en el estadio Heliodoro Rodríguez López, durante el tiempo agregado del segundo tiempo, cuando de Miguel persiguió una pelota larga en mitad de cancha y el arquero de Andorra, Jesús Owono, le pegó con su rodilla en el pecho.

El atacante de Tenerife se desplomó sobre el césped y quedó inmóvil, ante la desesperación de sus compañeros y rivales. Durante varios minutos, los médicos intentaron estabilizarlo y luego lo retiraron en camilla hacia los vestuarios para finalmente trasladarlo al hospital.

Owono fue expulsado por la infracción y el partido, que estaba empatado momentáneamente 2-2, se suspendió en medio de una enorme conmoción en las tribunas por decisión del árbitro madrileño Pérez Hernández, quien previamente reunió a los capitanes y entrenadores de ambos equipos.

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Horas después de informar que el jugador de 30 años había "empeorado neurológicamente", el club español confirmó su deceso.

El delantero había quedado inconsciente sobre el césped luego de un fuerte golpe que le propinó el arquero rival, en una acción de juego.

🇪🇸 TERRIBLE el rodillazo que le metió Owono a Jesús de Miguel Lo mandó derecho al hospital y el partido tuvo que ser suspendido. Mucha fuerza a Jesús 🙏🏻 https://t.co/lVqANifsBL — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) November 2, 2026

El club Tenerife confirmó este martes por la mañana la muerte de Jesús de Miguel, el futbolista que había sufrido un paro cardíaco en pleno campo de juego durante un partido de la Segunda División de España, después de recibir una patada en el pecho por parte del arquero rival.

"Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda", publicó la institución de las islas Canarias en la red social X.

Además, indicó: "No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace".

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en un primer momento, la entidad había informado que "la situación médica" del futbolista había "empeorado neurológicamente".

Inicialmente, también a través de sus canales oficiales, Tenerife había precisado que el delantero de 30 años estaba internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria y que se encontraba "estable, dentro de la gravedad".

El club indicó que sus médicos se encontraban junto al jugador, siguiendo de cerca su evolución.

Nacido en Madrid, Jesús de Miguel actualmente integra el plantel del Tenerife, uno de los clubes históricos del fútbol de las Islas Canarias, aunque a lo largo de su carrera pasó por distintos equipos del fútbol español y tuvo una etapa destacada en Castellón, donde logró consolidarse como una alternativa ofensiva.