El mundo de la animación está de luto por la muerte de Eric Bauza, el reconocido actor de doblaje que prestó su voz en inglés a personajes emblemáticos como Bugs Bunny y el Pato Lucas. El artista canadiense falleció el domingo 25 de octubre, a los 46 años, según confirmó su familia mediante un comunicado publicado en sus redes sociales.

La noticia generó repercusión en la industria del entretenimiento, donde Bauza se había consolidado como uno de los intérpretes de voz más destacados de los últimos años gracias a su participación en numerosas producciones animadas.

A través de su cuenta oficial de Instagram, sus familiares informaron que el actor murió repentinamente y anticiparon que brindarían más detalles posteriormente.

Según publicó la revista Variety, los registros del médico forense del condado de Los Ángeles determinaron que la causa de muerte fue una enfermedad cardiovascular hipertensiva.

Quién era Eric Bauza, la voz de Bugs Bunny y el Pato Lucas

Eric Bauza nació el 7 de diciembre de 1979 en Ontario, Canadá. Desde joven mostró interés por el mundo del entretenimiento y desarrolló una extensa trayectoria vinculada con la animación.

Su carrera profesional comenzó en 2001, cuando participó en la serie animada The Ripping Friends. A partir de entonces, trabajó en producciones de diferentes estudios y se convirtió en uno de los actores de voz más solicitados de la industria.

Durante aproximadamente 15 años estuvo vinculado a Warner Bros. Animation, donde asumió la interpretación de varios personajes históricos de los Looney Tunes.

Además de Bugs Bunny y el Pato Lucas, prestó su voz al cerdito Porky, Piolín, el Correcaminos, Elmer Gruñón, el Gallo Claudio y Marvin el Marciano, entre otros.

Su trabajo permitió mantener vigentes a personajes que marcaron a distintas generaciones de espectadores, siguiendo el legado de Mel Blanc, el histórico intérprete de las voces originales de los Looney Tunes.

Puede interesarte

Una trayectoria con más de 400 producciones

A lo largo de su carrera, Bauza acumuló más de 400 créditos como actor de voz en películas, series y videojuegos.

Entre sus participaciones más reconocidas se encuentran Space Jam: A New Legacy, Las aventuras del Gato con Botas, Ben 10, Scooby-Doo!, Las Tortugas Ninja y Rick y Morty.

También formó parte de producciones como Avatar: The Last Airbender, Chowder y Alvin y las ardillas.

Durante 2026 continuó trabajando en proyectos de animación, entre ellos Minions & Monsters, Superkitties, Avatar: Seven Havens y Coyote vs. Acme.

Su talento recibió numerosos reconocimientos a lo largo de los años. Fue nominado en distintas ocasiones a los premios Emmy y consiguió tres estatuillas por su participación en Teen Titans Go!, Bugs Bunny Builders y Looney Tunes Cartoons.

El mensaje de Warner Bros. tras su muerte

Tras conocerse la noticia, Channing Dungey, presidenta de Warner Bros. Television Group y US Networks, destacó la trayectoria del actor y su contribución al universo de la animación.

La ejecutiva recordó que Bauza consideraba uno de los mayores honores de su vida continuar con el legado de los personajes de Looney Tunes.

También resaltó su capacidad para entretener a millones de espectadores y manifestó sus condolencias a los familiares y seres queridos del intérprete.

La muerte de Eric Bauza representa una importante pérdida para la industria de la animación, donde su trabajo quedó asociado a algunos de los personajes más reconocidos de la televisión y el cine.