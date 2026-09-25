El periodista y conductor Oscar “el Negro” González Oro murió este viernes a los 74 años en Punta del Este, ciudad uruguaya en la que residía desde 2020. Una de las voces más reconocidas de la radio argentina, desarrolló una carrera de casi cuatro décadas entre la radio y la televisión y llegó a convertirse en una figura central de las mañanas de AM.

Nacido en Mendoza el 16 de octubre de 1951, González Oro tuvo desde joven una fuerte relación con la música. Soñó con ser cantante o concertista de piano y tuvo uno de sus primeros contactos con la radio durante sus veranos en su provincia natal, cuando fue invitado a pasar discos en Radio de Cuyo.

Su carrera profesional comenzó a consolidarse a fines de los años 80. En 1989 condujo un programa nocturno en FM Playa Verde, en Pinamar, y luego pasó por Radio Del Plata, primero como productor y más tarde frente al micrófono. Allí comenzó a construir el estilo histriónico, cercano y cargado de opinión que se transformaría en una de sus principales marcas.

El gran salto llegó en 1999 con Radio 10, donde encabezó El oro y el moro. El ciclo permaneció 15 años al aire y lo convirtió en uno de los conductores de mayor audiencia del país. Por sus micrófonos pasaron dirigentes políticos, artistas y figuras internacionales, mientras González Oro resumía su propuesta en una idea: informar, pero también brindar alegría y compañía a quienes lo escuchaban.

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También construyó una extensa trayectoria televisiva. Integró Polémica en el bar, condujo Cotidiano, Posdata, Noches negras, Los unos y los otros y tuvo su última experiencia en la pantalla al frente de Nosotros a la mañana. Además, publicó en 2009 el libro Radiografía de mi país. La Argentina que me duele y llegó a grabar un disco con algunas de las canciones que interpretaba al aire.

En los últimos años se había instalado en Punta del Este, aunque su nombre continuó ligado a aquella etapa en la que acompañó diariamente a millones de oyentes. Su voz, su forma de relacionarse con el público y expresiones que se convirtieron en marca registrada, como “¡Dale gasss!”, quedaron asociadas a una época de la radio argentina. El propio González Oro solía resumir ese vínculo al señalar que había acompañado a generaciones de hombres y mujeres que crecieron escuchándolo.