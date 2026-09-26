El periodismo santafesino se encuentra de luto tras el fallecimiento de Gustavo Aguirre, cronista de Canal 13 Santa Fe. El hecho ocurrió este sábado, antes de las 6, en la zona de calle Laprida al 4.300, en el barrio Siete Jefes de la ciudad de Santa Fe.

Según la información oficial, el trabajador de prensa de 55 años se trasladaba en un vehículo de la plataforma Didi cuando comenzó a sentirse mal. De acuerdo con el relato del conductor, el periodista le solicitó dirigirse a un domicilio y luego a un centro de salud debido a su estado de salud, pero sufrió una descompensación al llegar al destino.

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Oficiales del Comando Radioeléctrico capitalino acudieron al lugar tras un llamado al 911. Al arribar, encontraron al chofer realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar. Posteriormente, un equipo médico del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias SIES 107 continuó con las tareas de asistencia, aunque no lograron salvar su vida.

El procedimiento quedó bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación, con intervención del fiscal en turno, Andrés Marchi. Cerca de las 7.30, una médica policial revisó el cuerpo y diagnosticó muerte natural. En el lugar también trabajaron agentes de la Estación Centro 2 de la Policía de Santa Fe.