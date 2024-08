Jack Russell, legendario vocalista y fundador de la banda de hard rock Great White, falleció a los 63 años. Su partida fue confirmada mediante un emotivo mensaje en las redes sociales del artista. Russell, quien llevaba un tiempo alejado de los escenarios debido a problemas de salud, enfrentaba dos enfermedades neurodegenerativas: demencia por cuerpos de Lewy y atrofia multisistémica.

En julio de este año, el cantante compartió en Instagram su gratitud hacia los fans, expresando su tristeza por no poder ofrecer el rendimiento que deseaba: "No puedo rendir al nivel que deseo y al nivel que ustedes merecen. No hay palabras para expresar mi gratitud por los muchos años de recuerdos, amor y apoyo. Gracias por dejarme vivir mis sueños. Han hecho de mi vida una maravilla".

La familia de Russell también emitió un comunicado anunciando su fallecimiento: "Con profundo dolor, anunciamos la pérdida de Jack Patrick Russell, padre, esposo, primo, tío y amigo. Jack murió en paz, acompañado por su esposa Heather Ann Russell, su hijo Matthew Hucko, su prima Naomi Breshears Barbor, y sus amigos Billy y Cheryl Pawelcik". En el mensaje, resaltaron el inmenso cariño y respeto que sus fans y amigos le tenían, así como su "inquebrantable contribución al rock and roll".

Los detalles sobre un homenaje público en su honor serán comunicados más adelante, mientras que la familia pidió privacidad en este difícil momento.

Great White, reconocida por éxitos como "Desert Moon" y "Once Bitten, Twice Shy", alcanzó la fama con múltiples álbumes de platino en los años 80. Sin embargo, la banda también sufrió una de las tragedias más grandes en la historia del rock en 2003, cuando un incendio provocado por fuegos artificiales durante un concierto en el club The Station de Rhode Island cobró la vida de 100 personas y dejó más de 200 heridos, entre ellos su guitarrista Ty Longley.

Jack Russell será recordado no solo por su legado en la música, sino también por su sentido del humor y su espíritu indomable. Su impacto en el rock perdurará para siempre. Q.E.P.D.