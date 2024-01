En la mañana del miércoles, falleció el exministro de Hacienda Juan Ernesto Alemann. Se encontraba internado hace pocos días. Su hija Flavia Alemann confirmó que la razón del fallecimiento fue su avanzada edad. El economista fue secretario de Hacienda durante años militares, bajo el paraguas de José Martínez de Hoz.

Durante 1976 y 1981 es que Alemann ejerció como secretario de Hacienda, pero antes participó del gobierno de José María Guido (1962-1963) como jefe de asesores del Ministerio de Economía, y del gobierno de Juan Carlos Onganía (1966-1970) como miembro de la Comisión Técnica de Seguridad Social, asesor del Ministerio de Seguridad Social y presidente del Banco Hipotecario Nacional en 1968. También fue uno de los fundadores del Indec.

Además, fue un periodista y "escritor incansable, lector voraz, pensador", según lo describió su hija. Mantuvo en funcionamiento desde 1982 hasta 2023 la revista heredada por su padre llamada Argentinisches Tageblatt. El mismo fue fundado en 1889, y tuvo como objetivo acercarse a las familias y comunidades alemanas, suizas y austríacas que residían en el país.

Puede interesarte

Alemann también formó parte de medios como el diario La Razón desde 1992 hasta 2000. Por su participación en el gobierno de facto, Alemann recibió dos atentados con bombas. En 1978, durante el transcurso del mundial sucedió el primer ataque, mientras que en el 1979 un grupo armado intentó asesinarlo pero fracasó en el intento.

El economista recibió los ataques a pesar de haber criticado abiertamente a la dictadura por los gastos que se habían hecho en el mundial. Gastar "US$ 700 millones" era "un disparate" para un país con situación crítica económica, estimó durante una entrevista publicada en Revista Veintitrés. En esta línea dijo: "(Emilio Eduardo) Massera ordenó que me maten porque me había metido con los gastos del Mundial”.

Su rol en los delitos de lesa humanidad

De todas maneras, Alemann fue participe y observador de las torturas llevadas a cabo por la dictadura militar. Víctor Basterra y Carlos Lordkipanidse, dos sobrevivientes de las crueldades militares, testificaron en su contra en la causa de la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada), aseguraron que el exsecretario de Hacienda presenció y dirigió las torturas perpetradas a Orlando Ruiz. "Jamás torturaría ni mataría, soy muy cobarde", había argumentado Alemann, que en 2017 fue absuelto.