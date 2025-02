Kim Sae-ron, la actriz surcoreana de 24 años, famosa por su papel en la serie de Netflix Bloodhounds, fue encontrada muerta en su casa de Seúl, en la tarde de este domingo 16 de febrero.

Hace poco, la joven había cambiado su nombre. Conmovidos por la noticia, ahora, algunos de sus amigos relataron por qué había tomado esta decisión y cuáles eran sus planes a futuro.

El cuerpo sin vida de la estrella de K-Drama fue descubierto por un amigo con quien debía encontrarse, que rápidamente llamó a la policía. Las autoridades están investigando en qué circunstancias se dio el fallecimiento de la actriz, aunque no sospechan que haya habido algún delito.

Considerada como una de las artistas más importantes de la nueva camada de actores de Corea del Sur, comenzó su exitosa carrera a los 9 años hasta que un episodio complicó su vida en 2022.

Murió Kim Sae-ron: quién era la famosa actriz de Corea del Sur

Como adelantamos, Kim Sae-ron comenzó a actuar a los 9 años, cuando protagonizó la película "A Brand New Day" ("Un nuevo día"), una de las más premiadas en los circuitos cinematográficos de ese año.

Tanto así, que ese año fue aceptada en la lista oficial del Festival de Cine de Cannes, uno de los más prestigiosos del mundo.

Un año más tarde, formó parte del elenco de "The Man From Nowhere" ("El hombre de ningún lugar"), la película más taquillera en Corea del Sur de 2010.

Kim Sae-ron en la 67 edición del Festival de Cannes, en Francia, en 2014. Foto: EFE

Cuatro años después regresó a Cannes con "A Girl at My Door" ("Una chica en mi puerta") y luego siguió protagonizando grandes éxitos en cine y televisión hasta 2022.

En mayo de ese último año, la carrera de Kim Sae-ron se paralizó debido a que protagonizó un accidente automovilístico que causó severos daños al tendido eléctrico de Cheongdam-dong, en el famoso distrito de Gangnam, en Seúl, explican en enstarz.com.

En aquel momento, ella manejaba su vehículo con un nivel elevado de alcohol, chocó contra varios postes de luz y se terminó estrellando contra un transformador eléctrico, dejando sin luz a casi 60 locales.

Por esto, varias marcas cancelaron contratos publicitarios con ella y su participación en proyectos futuros fue suspendida; su agencia decidió no renovarle el contrato; la obligaron a pagar una multa de cerca de 15.000 dólares y le prohibieron aparecer más en KBS -la empresa de radio y televisión pública de Corea del Sur-.

En los últimos meses, algunos medios dieron a conocer que Kim Sae-ron trabajaba en una cafetería en Seongsu-dong, un barrio de Seúl.

Kim Sae-ron comenzó a trabajar como actriz a los 9 años. Foto: AFP

Murió Kim Sae-ron: qué planes tenía y por qué había cambiado su nombre

Tras su repentina y abrupta muerte, sus amigos hablaron con Osen, un medio local, y revelaron cuáles eran sus planes a futuro, además de contar que había cambiado de nombre recientemente para regresar a la actuación luego de esta pausa que se había iniciado en 2022.

"La última vez que vi a Kim Sae Ron fue a finales del año pasado. Se estaba preparando para volver con la película 'Guitar Man' ('El hombre de la guitarra'), y hablamos de cómo empezaría a actuar de nuevo y por fin ganaría dinero... Nunca imaginé que esto pasaría. Kim Sae Ron cambió recientemente su nombre por el de Kim Ah Im", relató una fuente cercana a la actriz a este medio.

Además, explicó esta fuente, la joven había trabajado medio tiempo en una cafetería y también estaba preparando la apertura de un local de este tipo con sus amigos.

"También planeaba su regreso a la industria del entretenimiento. Todavía no lo creo. Quería abrir una cafetería porque había estado trabajando en una mientras rodaba, pero era demasiado difícil compaginar ambos horarios, así que al final lo dejó. Estaba haciendo planes para mudarse mientras se preparaba para el café con sus amigas. No había señales de que algo fuera mal. Incluso le dije que me llamara si tenía problemas", concluyó esta fuente.