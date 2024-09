El galardonado cantante de country y actor, Kris Kristofferson que trabajó con Johnny Cash y Martin Scorsese, murió a los 88 años en su casa de Hawaii el sábado, rodeado de su familia.

Según un representante dijo que falleció "pacíficamente" y lo describió como "un revolucionario, un actor, una superestrella, un símbolo sexual y un hombre de familia".

Kristofferson era conocido por sus composiciones, entre las que se destacan Me and Bobby McGee y Help Me Make It Through the Night, entre otras. También actuó en la exitosa película A Star Is Born.

Un mensaje que publicó su familia decía que todos estaban "muy bendecidos" por el tiempo que estuvieron con él.

"Gracias por amarlo durante todos estos años, y cuando vean un arcoíris, sepan que él nos está sonriendo a todos", decía el mensaje, citado por CBS News.

Nacido en Brownsville, Texas, el 22 de junio de 1936, Kristofferson se convirtió en una figura destacada de la música country.

“Kris Kristofferson creía que la creatividad es un don divino y que quienes ignoran ese don están condenados a la infelicidad”, escribió Kyle Young en X. “Él predicaba que una vida de la mente da voz al alma, y ​​su trabajo no solo dio voz a su alma sino a la nuestra”.

Ganó tres premios Grammy a la mejor canción country, Help Me Make It Through the Night en 1972, y dos duetos separados con Rita Coolidge (1974, 1976), con quien también estuvo casado en la década de 1970.

En 2003, Kristofferson recibió el Premio a la Libertad de Expresión de la Asociación de Música Americana. Un año después, se convirtió en miembro del Salón de la Fama de la Música Country.

También recibió múltiples honores por su trayectoria, incluidos los de la Academia de la Grabación, la Asociación de Música Country y la Academia de Música Country.