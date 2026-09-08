Falleció Naiara Coronel, la joven de 20 años que se encontraba internada en estado crítico en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital José María Cullen, luego de sufrir gravísimas quemaduras durante un episodio ocurrido en la madrugada del lunes en una vivienda de barrio Santa Rosa de Lima, en el oeste de la ciudad de Santa Fe.

La noticia de su muerte se conoció este mismo lunes en horas de la tarde, luego de pertenecer varias horas con atención médica.

La investigación quedó bajo la intervención de la fiscal Natalia Giordano. También se dio intervención a la Unidad COBEM, que realizará un informe para Edificaciones Privadas de la Municipalidad de Santa Fe respecto de las condiciones del inmueble.

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En simultáneo, la Fiscalía trabaja para determinar las circunstancias en las que se produjo el episodio y qué provocó el incendio.

El hecho

El episodio que terminó con la joven gravemente herida ocurrió alrededor de las 3.25, en una vivienda ubicada en Estrada al 1900. El hecho había sido inicialmente informado como un incendio, situación que movilizó a Bomberos Zapadores, al Comando Radioeléctrico y al servicio de emergencias.

La joven ingresó al Cullen durante la madrugada trasladada por una ambulancia del SIES 107. El operativo sanitario también permitió llevar hasta el mismo centro de salud a su pareja, E. C., de 34 años, quien también sufrió quemaduras.

A diferencia de la joven, el hombre se encontraba estable al momento de la última comunicación oficial y permanecía bajo evaluación médica, a la espera de un diagnóstico definitivo sobre sus lesiones.

Detención

Luego, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a la pareja de la joven de 20 años que murió este lunes tras sufrir graves quemaduras en una vivienda de calle Estrada al 1900, en la ciudad de Santa Fe.

El procedimiento estuvo a cargo de la Brigada Femicidios, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia. Luego de las primeras diligencias, que incluyeron entrevistas, relevamientos y pericias, la fiscal Dra. Giordano ordenó la detención de E. E. C., de 34 años.

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El hombre había sido trasladado al Hospital Cullen junto a la víctima y, posteriormente, quedó alojado en una dependencia policial por disposición de la Fiscalía.

Tras confirmarse el fallecimiento de la joven, la investigación tuvo un cambio en su calificación legal. Lo que inicialmente se investigaba como una tentativa pasó a ser considerado un homicidio doloso calificado por mediar violencia de género.

De esta manera, E. E. C. permanece detenido y a disposición de la Justicia, mientras continúan las medidas para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.