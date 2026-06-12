La princesa Bajrakitiyabha Mahidol, hija mayor del rey de Tailandia y conocida en su país como “Bha”, murió este jueves a los 47 años, anunció este viernes el Palacio Real, tras permanecer más de tres años hospitalizada y en coma luego de sufrir una enfermedad repentina.

La princesa padecía una infección abdominal y "su estado siguió empeorando" hasta que "falleció en paz" por la noche, indicó la Oficina de la Casa Real en un comunicado. Su cuerpo será velado en el Gran Palacio de Bangkok y su funeral se celebrará "con los más altos honores según la tradición real", añadió.

Bajrakitiyabha, la única hija del primer matrimonio del rey Vajiralongkorn con la princesa Soamsawali, estuvo en coma en el hospital desde que sufrió un grave problema cardíaco en una sesión de entrenamiento con perros del ejército en diciembre de 2022.

El Palacio Real había informado en agosto de 2025 que padecía una grave infección sanguínea y dependía de aparatos médicos para mantener sus funciones pulmonares y renales, así como de medicación.

En mayo, la casa real indicó que su estado de salud se había "deteriorado" gravemente y que su infección se había vuelto "incontrolable".

Su muerte deja en la línea sucesoria a su hermano Dipangkorn -el hijo más joven del rey y fruto de su tercer matrimonio- y a su hermana Sirivannavari -única hija reconocida de las segundas nupcias de su padre.

Quién era Bah, la princesa de Tailandia que murió a los 47 años

Conocida de manera afectuosa como "Bha", la princesa Bajrakitiyabha, había logrado aportar un toque de modernidad a la tradicional monarquía del país asiático.

Diplomática de carrera y, durante años, la figura más activa y carismática de la familia real, la princesa encarnó durante años el rostro más institucional y humanitario de la Casa Real.

Su trayectoria combinó una sólida formación académica en Derecho con una intensa agenda internacional y militar que la situó, según analistas, como una pieza fundamental para la estabilidad y el futuro de la Corona, al ser considerada favorita en la sucesión.

Doctora en Derecho por la Universidad de Chicago y licenciada en Relaciones Internacionales, la princesa, amante de la hípica, también se formó en algunas de las escuelas más elitistas de su país y en Inglaterra.

Además de la abogacía, fue embajadora de Tailandia en Austria -entre 2012 y 2014- y ejerció varios cargos de representación del país en Naciones Unidas, entre otros en el organismo de la ONU para la Mujer y, más recientemente, en la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

En octubre de 2016, tras la muerte de su abuelo, el rey Bhumibol, y la ascensión al trono de su padre, quien no cuenta con la popularidad de su progenitor, Bajrakitiyabha tomó un rol más activo en las ceremonias y actos de la Casa Real y en representación del país.

En 2021, Bajrakitiyabha dejó su cargo de fiscal en la Oficina del Fiscal General para desempeñar el puesto de jefa de mando -con un rango de general- en el Cuerpo de Seguridad de la Casa Real.

A raíz de este nombramiento, la princesa comenzó a lucir un corte de pelo corto, similar al que exhiben otros altos rangos militares tailandeses.

Estos cambios, y su frecuente aparición en actos oficiales con uniforme militar, fue interpretado como un guiño ante la posibilidad de ser nombrada heredera de la Corona.

Una bacteria, la causante de su descompensación

En diciembre de 2022 todo cambió de manera súbita. La princesa se desplomó repentinamente tras perder el conocimiento mientras entrenaba a sus perros para una competición en la ciudad de Nakhon Ratchasima, a 250 kilómetros al noreste de Bangkok.

Bajrakitiyabha, soltera y sin hijos, fue trasladada de urgencia a la capital, donde permaneció ingresada en el Hospital Chulalongkorn hasta su muerte.

Según la explicación oficial, la princesa perdió el conocimiento, afectada por una bacteria micoplasma que provocó la "inflamación del corazón" y una "alteración grave del ritmo cardíaco".

La Casa Real tailandesa trató con gran secretismo el estado de salud de la princesa e informó, de manera muy esporádica, sobre algún empeoramiento en su condición debido a diversas infecciones.

Nacida el 7 de diciembre de 1978, 'Bha' se diferenciaba del resto de sus hermanos por ser la única cuya madre -la princesa Soamsawali, prima hermana del actual monarca, de quien el rey se divorció en 1991- era miembro de una monarquía antes de casarse con el actual soberano.