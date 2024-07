El 59° cumpleaños de Slash se ha visto empañado por una noticia desgarradora: el fallecimiento de su hijastra, Lucy-Bleu Knight, a los 25 años.

El icónico guitarrista de Guns N’ Roses compartió la triste noticia en su cuenta de Instagram: “Lucy-Bleu Knight (6 de diciembre de 1998), querida hija de Meegan Hodges y Mark Knight, hijastra de Samantha Somers Knight y Slash, hermana de Scarlet Knight, hermanastra de London y Cash Hudson, falleció pacíficamente en Los Ángeles, CA, el 19 de julio de 2024”.

Slash describió a Lucy-Bleu como "una artista de increíble talento, una soñadora apasionada y un alma encantadora, adorable y dulce". La familia ha solicitado privacidad en este momento difícil y pide que las especulaciones en las redes sociales se mantengan al mínimo mientras procesan esta devastadora pérdida. El comunicado recibió una ola de apoyo y mensajes sentidos tanto de amigos cercanos como de fans alrededor del mundo.

Tres horas después de que Slash anunciara el fallecimiento, se publicó un inquietante mensaje en la cuenta de Instagram de Lucy-Bleu: “Si te hice sentir excluido, te manipulé/controlé, te dije que dejaras tu trabajo diario con la comodidad de contar con el apoyo financiero de mis padres o ahogué problemas reales en una positividad tóxica, lo siento”. La publicación continuaba reflexionando sobre oportunidades y conexiones perdidas debido a un “ego asquerosamente grande, un corazón inseguro y miedo a ser vulnerable”, y concluía con “Paz”.

El mensaje, acompañado de una selfie en la que no mira directamente a la cámara, dejó perplejos a sus seguidores. Un usuario comentó: "No puedo creer que puedas programar una publicación. Esto tiene que ser muy impactante y duro para sus seres queridos. Lo siento mucho por todos los que la adoraban. Esto apesta”. Otro usuario agregó: “Es realmente triste leer esto incluso para alguien que no la conocía. Al leer estos comentarios tuve la sensación de que era más dura consigo misma de lo necesario y muy querida”.

Ante esta trágica pérdida, Slash canceló varias fechas de su gira S.E.R.P.E.N.T., anunciando que los reembolsos estarán disponibles en los puntos de compra. “Amamos a nuestros fans y pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto haya causado”, añadió. La gira se reanudará el 28 de julio en el Budweiser Stage de Toronto, Canadá.

La relación de Slash con Meegan Hodges comenzó en 1989, se rompió poco después y se retomó en 2015. Slash estuvo casado con Renée Suran de 1992 a 1997 y con Perla Ferrar de 2001 a 2014, con quien tuvo a sus hijos London y Cash, antes de reconectar con Hodges en 2015.v