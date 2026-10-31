El mundo de la radio argentina atraviesa un momento de profundo dolor tras la muerte de Marcela Giorgi, reconocida locutora y periodista que falleció este sábado 31 de octubre a los 61 años. La noticia fue confirmada durante una transmisión de Radio Mitre, emisora en la que desarrolló buena parte de su trayectoria profesional.

Giorgi era una de las voces más reconocidas de la radiofonía nacional y había trabajado junto a importantes figuras del periodismo argentino. Su carrera estuvo marcada por su versatilidad para abordar temas de actualidad, espectáculos, música y deportes.

Según informaron desde la emisora, la locutora había atravesado un complicado momento de salud. Sin embargo, hasta el momento no se difundieron precisiones sobre la causa de su fallecimiento.

La emotiva despedida de sus compañeros en Radio Mitre

La noticia de su muerte fue comunicada en vivo por la conductora Adriana Verón, quien no pudo ocultar su emoción al informar lo ocurrido.

"Nuestra queridísima compañera murió hace minutos. Atravesó un momento difícil de salud, no queríamos que llegue nunca este día", expresó durante la transmisión.

El anuncio generó una profunda conmoción entre sus compañeros, que dedicaron palabras de despedida a la histórica locutora.

La periodista Mariel Di Lenarda, amiga de Giorgi, también participó de la transmisión y manifestó su tristeza.

"Es la salida al aire que nunca hubiera querido tener, pero nos dejó Marcelita Giorgi", señaló.

Por su parte, Marcelo Bonelli expresó el impacto que le produjo la noticia: "La verdad que estoy destrozado".

"Es una noticia que nunca quisimos escuchar. Pensábamos que nunca iba a ocurrir y ocurrió hoy", agregó el periodista.

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Una extensa trayectoria junto a grandes figuras de la radio

Marcela Giorgi comenzó a trabajar en radio antes de finalizar sus estudios en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER).

Sus primeros pasos fueron en una emisora FM de baja potencia, desde donde logró incorporarse a importantes radios nacionales como La 100 y Radio Mitre.

Uno de los momentos destacados de su carrera fue su participación en el programa De 7 a 9, música y noticias, junto a Mario Portugal, ciclo con el que obtuvo dos premios Martín Fierro.

Con el paso de los años compartió micrófono con referentes del periodismo como Magdalena Ruiz Guiñazú, Chiche Gelblung y Santo Biasatti.

También acompañó durante varias temporadas a Alfredo Leuco en el programa Le doy mi palabra, donde participaba activamente de los debates y aportaba comentarios sobre diferentes temas de actualidad.

Su trabajo no se limitaba a la locución tradicional, sino que incluía intervenciones periodísticas, análisis deportivos y segmentos vinculados con el espectáculo.

Su pasión por el fútbol y una particular definición de su trabajo

En una entrevista concedida a Diario Popular en 2015, Giorgi habló sobre su papel dentro del equipo de Alfredo Leuco y utilizó una comparación futbolística para describirse.

"Soy la Mascherano en este equipo, y a veces también la Macaya Márquez", expresó.

La locutora explicaba que su función consistía en acompañar al conductor, aportar información y participar activamente de las conversaciones.

Fanática de Independiente, el fútbol era una de sus grandes pasiones, junto con la música y la radio.

En aquella entrevista también destacó la posibilidad que le había dado su profesión de conocer a grandes figuras de la cultura y del espectáculo.

Sus últimos años y el reconocimiento a su carrera

En los últimos años, Marcela Giorgi continuó vinculada a Radio Mitre, donde integró el equipo de Sábado tempranísimo.

Su labor en ese ciclo le valió una nominación a los premios Martín Fierro de Radio 2026, en la categoría Labor en locución femenina.

Además de su trabajo en emisoras nacionales, participó en producciones publicitarias y desarrolló tareas vinculadas con la locución para televisión.

Su trayectoria también incluyó trabajos como voz latina de Disney Channel, una faceta que amplió su presencia más allá de la radio.

Con su fallecimiento, el periodismo argentino despide a una profesional que construyó una extensa carrera frente al micrófono y acompañó durante décadas a los oyentes de distintas generaciones.