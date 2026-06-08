El mundo del espectáculo argentino está de luto ante la reciente muerte de la reconocida actriz argentina María Rosa Fugazot a los 83 años. La noticia fue confirmada en las últimas horas por fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas.

Su muerte fue constatada durante la noche de este domingo, cuando efectivos de la Comisaría Vecinal 14 A de la Policía de la Ciudad asistieron al edificio ubicado en la calle Güemes al 4700 tras un llamado al 911 por una persona descompensada en el lugar.

De acuerdo con la información del parte policial, las dos mujeres que acompañaban a la actriz en el departamento franquearon el acceso a los oficiales y a los profesionales de la salud.

Según el informe de SAME, el deceso de la artista de cine, teatro y televisión fue constatado a las 21:41 de ayer por personal médico que acudió a su domicilio, ubicado en el barrio porteño de Palermo.

En el caso intervienen la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N° 12, a cargo del Dr. Martín Parrando, y la Secretaría del Dr. Leandro Alonso, quienes dispusieron de manera preventiva el inicio de actuaciones bajo la carátula de "averiguación de causales de muerte".

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La trayectoria de la artista que conquistó el cine, la televisión y el teatro

Hija de María Esther Gamas, actriz, cancionista y vedette argentina, y del cantor y actor uruguayo Roberto Fugazot, María Rosa Fugazot nació el 20 de diciembre de 1942 en la provincia de Bs. AS., con el arte corriendo por las venas.

Su debut en el escenario fue a la corta edad de 15 años con una comedia, para luego insertarse en el clásico show de revista. A lo largo de su juventud, se consolidó como una de las grandes vedettes y actrices de la época de oro, compartiendo escenarios en el Teatro Maipo y El Nacional junto a Alberto Olmedo, Jorge Porcel y Juan Carlos Calabró.

Además, fue cantante en la orquesta de Eddie Pequenino, donde acompañó a Frank Sinatra Jr. junto a Tomy Dorsey.

Con un inicio en el escenario, la actriz desembarcó en la pantalla chica con recordados roles en clásicos de la televisión argentina como "Gerente de familia", "Durmiendo con mi jefe" junto a Guillermo Francella, "Los Roldán", "Amas de casa desesperadas", "Sos mi hombre" y "El Puntero".

En 2012 se consagró ganadora del Martín Fierro de Oro, el galardón mayor de la televisión y la radio elegido por APTRA, por su participación en El Puntero. __IP__

En la pantalla grande, participó en películas como “Mi novia el...”, “El rey de los exhortos” y actualmente en “Ningún amor es perfecto”.