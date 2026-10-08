Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que se convirtió en uno de los símbolos de las protestas contra los desalojos en España, murió este miércoles en Madrid, dos semanas después de haber sido expulsada del departamento en el que había vivido durante más de siete décadas.

La noticia fue confirmada por el Sindicato de Inquilinas, que acompañó su reclamo durante el conflicto. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, también expresó sus condolencias y envió un mensaje a la familia y allegados de la mujer.

Maricarmen vivía en un departamento de unos 60 metros cuadrados ubicado cerca del Parque del Retiro. Su familia alquilaba allí desde 1956 bajo un contrato de renta antigua, por el que pagaba alrededor de 500 euros mensuales.

La imagen de la mujer siendo retirada en camilla de su vivienda impulsó protestas y movilizaciones contra los desalojos y la crisis habitacional en España.

El conflicto se desató después de que un fondo de inversión comprara la propiedad y considerara extinguido aquel contrato. La empresa pretendía que la mujer firmara un nuevo alquiler de 1.650 euros al mes, una cifra superior a su jubilación, que rondaba los 1.450 euros.

Pese a distintos intentos de negociación, Maricarmen fue desalojada el 23 de septiembre. Cientos de personas se concentraron frente al edificio mientras la mujer era retirada en una camilla y trasladada en ambulancia al Hospital Gregorio Marañón. La imagen se convirtió rápidamente en uno de los símbolos de la crisis habitacional que atraviesa España.

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Tras el desalojo, el caso generó protestas y movilizaciones en distintas ciudades. En Madrid hubo un acampe en la Puerta del Sol, mientras que Barcelona fue escenario de una marcha multitudinaria.

En medio de la presión social, finalmente se alcanzó un acuerdo para que Maricarmen pudiera regresar a su casa con un alquiler que no superara el 30% de sus ingresos netos. Sin embargo, no llegó a concretarse su regreso.

“Esta solución ha llegado demasiado tarde”, sostuvo el Sindicato de Inquilinas al comunicar su muerte, y calificó el proceso que atravesó la mujer como una situación “absolutamente evitable”.

El último mensaje de Maricarmen desde el hospital: “Defiendan lo que es de ustedes”

Antes de morir, Maricarmen Abascal grabó desde el hospital Gregorio Marañón un mensaje dirigido a quienes se movilizaban por la crisis habitacional en España. La mujer de 87 años, convertida en símbolo de las protestas tras ser desalojada de la casa donde vivió durante más de 70 años, agradeció el acompañamiento y pidió a los manifestantes que continuaran con sus reclamos: “Tengan valor, luchen y defiendan lo que es de ustedes”.

Aunque no pueda estar en la acampada, Maricarmen quiere mandarnos todo su apoyo y su fuerza. Para todas las que estamos acampando, organizándonos y defendiendo nuestro derecho a tener una casa. Ninguna lucha debería librarse sola. Seguimos juntas. https://t.co/fPs4nmSPXA — Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid (@InquilinatoMad) September 27, 2026

El caso de Maricarmen trascendió su historia personal y pasó a representar el debate por el acceso a la vivienda y los desalojos en España, en un contexto de fuerte movilización social y tensión política por la crisis habitacional.