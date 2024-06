El famoso actor Martin Mull, conocido por sus roles en series como "Sabrina, la bruja adolescente", protagonizada por Melissa Joan Hart y películas como "Ricky Ricón" (con Macaulay Culkin), murió a los 80 años.

La noticia fue confirmada por su representante, Jennifer Craig, y su hija, Maggie Mull, quien informó que su padre murió "tras una valiente lucha contra una larga enfermedad". Maggie destacó que, además de su carrera actoral, era admirado por su versatilidad en diversas disciplinas creativas, según informó TMZ.

Maggie también recordó con cariño el sentido del humor de su padre, mencionando que solía hacer anuncios para Red Roof Inn y encontraba esa experiencia especialmente divertida.

"Será profundamente extrañado por su esposa e hija, sus amigos y colegas, sus compañeros artistas, comediantes y músicos, y -como muestra de que era una persona realmente excepcional- por muchos, muchos perros", añadió Maggie.

Puede interesarte

Además de sus inolvidables papeles en "Roseanne" y "Two and a Half Men", Mull prestó su voz para producciones animadas como "Danny Phantom". Su carrera no se limitó a la actuación; también fue un destacado artista visual, escritor y compositor de álbumes humorísticos que llegaron a ser nominados a los Premios Grammy.