Paola Roldán, la mujer que luchó por la despenalización de la eutanasia en Ecuador, falleció este lunes a los 42 años tras padecer una esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que le diagnosticaron en 2020, confirmó su abogado Farith Simon sin dar más detalles. La enfermedad mantenía a Roldán con una discapacidad del 95%, conectada a una máquina de respiración y bajo cuidados paliativos

Roldán constantemente informaba en sus redes sociales sobre las complicaciones en su situación médica producto de su enfermedad.

Con la ayuda de su equipo médico, Roldán publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que agradeció a todas las personas que la reconocieron durante sus últimos meses de vida por su valentía para iniciar una batalla legal para que la eutanasia sea legal en el Ecuador.

“Mi mayor anhelo es dejarle a mi hijo un mundo más solidario, compasivo, amoroso y colaborativo. Siento que esta es la manera de protegerlo, y lo seguiré intentando hasta mi último aliento”, dice Roldán en el texto publicado el domingo.

El 7 de febrero, la Corte Constitucional de Ecuador aprobó la despenalización condicionada de la eutanasia en el país a partir de una demanda de inconstitucionalidad del artículo 144 del Código Integral Penal —que establecía un proceso por homicidio simple a quien ayude a una persona que exprese su deseo de optar por la eutanasia— que el equipo legal de Roldán presentó en agosto de 2023. La demanda fue admitida en septiembre.

Así fue la lucha de Roldán por la despenalización de la eutanasia en Ecuador

En Ecuador, un país profundamente religioso, Paola Roldán abrió un amplio debate entre quienes defienden la vida a pesar del dolor de una enfermedad incurable y quienes creen que los pacientes con un diagnóstico mortal pueden tomar una decisión sobre la continuidad o no de su vida.

A inicios de enero, Paola Roldán, respondió por escrito a algunas consultas a través de su equipo legal. Roldán insistía en su deseo urgente de legalización de la eutanasia en el país.

“Mi caso particular es apremiante, dado el avance de la ELA y la posibilidad de que mi capacidad de comunicarme se vea limitada en el corto plazo. El día que no pueda expresar mi voluntad o no me permitan decidir cuándo poner fin a mi vida, dejaría de ejercer mi libertad, perdería la dignidad. No se puede tener una vida digna sin una muerte digna”, enfatizó Roldán.

La ELA "es un tipo mortal de enfermedad de la neurona motora que se caracteriza por la degeneración progresiva de las células nerviosas de la médula espinal y el cerebro. Es uno de los trastornos más devastadores que afecta la función de los nervios y los músculos", según lo define el Hospital Johns Hopkins, uno de los más prestigiosos del mundo.

La eutanasia –según la Real Academia Española de la Lengua– es la "intervención deliberada para poner fin a la vida de un paciente sin perspectiva de cura". Mientras que para el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos es la "terminación intencional de la vida de una persona que padece una enfermedad incurable o dolorosa, a solicitud de la misma".

El 20 de noviembre de 2023, Paola Roldán, compareció a través de Zoom desde su cama y tomada de la mano de su esposo, en la audiencia pública ante la Corte Constitucional, donde expuso su caso y su deseo de morir debido a su enfermedad. Los jueces de la corte escucharon sus razones.

En la misma audiencia diferentes juristas, miembros de organizaciones médicas y miembros de la sociedad civil presentaron sus argumentos a favor y en contra de la demanda de Roldán.

Finalmente, en febrero la Corte Constitucional aprobó la despenalización. “Recibí esta noticia muy conmovida y con alivio. Hubo días que pensé que nunca iba a encontrar resultado de esta demanda. Hoy ha sido un momento muy especial para mí, dijo Roldán en rueda de prensa por Zoom con sus abogados tras conocer la noticia.

“Esta decisión de la corte de apostar por la solidaridad, la autonomía y la dignidad. Pasaré estos días con mi familia y con mis generosos y brillantes abogados digiriendo lo que esto significa”, dijo.

“Esta tarea titánica no se puede llevar sola he requerido de muchas manos que me acompañaron, también a mis detractores. La lucha por los derechos humanos no es un camino asfaltado. Hoy el Ecuador es una país más libre, más digno y más humano”.

En rueda de prensa su equipo legal calificó como un "hito" la sentencia. El abogado Pablo Encalada señaló que “Paola se convierte en una mujer trascendente e histórica para el país".