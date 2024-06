Shifty Shellshock, vocalista de la banda Crazy Town que alcanzó la fama en 1999 con la canción "Butterfly", murió a los 49 años en la ciudad de Los Ángeles, informó este martes Variety.

Shellshock, cuyo nombre de nacimiento era Seth Brooks Binzer, falleció en su residencia en el transcurso del lunes. Hasta el momento, las autoridades locales no han precisado las causas detrás de su muerte.



Shifty creció en un entorno artístico, rodeado de la vibrante cultura musical de Los Ángeles. Desde joven, mostró un gran interés por la música y la poesía, lo que lo llevó a desarrollar un estilo único de rap y canto. En 1995, junto con Bret Mazur, conocido como Epic Mazur, formó Crazy Town. La banda se destacó por fusionar elementos de rock, rap y hip-hop, creando un sonido distintivo que rápidamente captó la atención del público.

El mayor éxito de Crazy Town llegó con el lanzamiento de su álbum debut, "The Gift of Game", en 1999. El sencillo "Butterfly", que samplea la canción "Pretty Little Ditty" de los Red Hot Chili Peppers, se convirtió en un éxito internacional, alcanzando el número uno en las listas de varios países y consolidando a Crazy Town como una banda prominente en la escena del rap rock.

A pesar del éxito, la vida de Shifty Shellshock estuvo marcada por luchas personales, incluyendo problemas de adicción. A lo largo de los años, ha sido abierto sobre sus batallas contra la drogadicción, lo que ha influido en su música y letras. En 2004, lanzó un álbum en solitario titulado "Happy Love Sick", que mostró una faceta más personal y vulnerable de su arte.

Además de su carrera musical, Shifty ha aparecido en varios reality shows de televisión, incluidos "Celebrity Rehab with Dr. Drew" y "Sober House", donde documentó su proceso de recuperación. A pesar de los desafíos, continuó persiguiendo su pasión por la música.

En 2013, Crazy Town se reformó y lanzó el álbum "The Brimstone Sluggers" en 2015, marcando un regreso a sus raíces musicales. Shifty Shellshock ha continuado trabajando en proyectos musicales y colaboraciones, demostrando su resistencia y dedicación a la música.

Shifty Shellshock es un ejemplo de cómo la música puede ser una salida y una forma de expresión, incluso en los tiempos más difíciles. Su estilo único y su capacidad para mezclar géneros han dejado una marca indeleble en la industria musical, y su historia de redención sigue inspirando a muchos.