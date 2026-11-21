Un hombre de 46 años que había sido baleado en la cabeza durante una discusión ocurrida en la tarde del viernes en la zona oeste de Rosario, falleció en la madrugada de este sábado 21 de noviembre en el hospital de emergencias.



Fuentes policiales indicaron que personal del Comando Radioeléctrico fue hasta inmediaciones de Fraga y bulevar Seguí luego de recibir al menos un llamado al 911 indicando que se habían escuchado detonaciones de arma de fuego y que había una persona herida, tirada en la vía pública.



A los pocos minutos llegaron varios policías hasta la zona, y hallaron a pocos metros de la plaza Los Amigos, ubicada en barrio Triángulo, a un hombre de 46 años, que fue identificado como Pablo Alberto V., con una herida de arma de fuego en el cráneo.



Los uniformados pidieron una ambulancia y un rato más tarde, la víctima fue trasladada al hospital Clemente Álvarez, donde ingresó en el área de cuidados intensivos, en estado crítico. Finalmente, alrededor de la 1AM de este sábado, se comunicó su fallecimiento.

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Vecinos de la zona dijeron a personal policial que el hecho se originó en el marco de una discusión entre varias personas, que terminó cuando una de ellas sacó un arma de entre sus ropas y le disparó a Pablo desde muy corta distancia. Por el momento no hay detenidos.



Es el sexto crimen que se registra en el mes de noviembre y el número 80 en lo que va del año en el departamento Rosario.