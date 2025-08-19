Un hombre de 59 años falleció este lunes, después del mediodía, como consecuencia de un accidente de trabajo ocurrido en una vivienda de la ciudad de Santo Tomé.

El hecho sucedió en la cuadra de calle Gaboto al 2500, donde la víctima realizaba tareas de pintura sobre el techo de la casa.

Aparentemente de manera accidental, Jorge Federico V. perdió el equilibrio y cayó al suelo desde una altura elevada.

Puede interesarte

El fuerte golpe le provocó la muerte de manera inmediata, tal cual pudo corroborar instantes después un equipo de emergencias que llegó a la escena.

Trabajaron en el lugar uniformados de la Seccional 12a y el médico policial recomendó que no se realice autopsia.

Puede interesarte

Personal de la Policía de Investigaciones hizo un relevamiento fotográfico y planimétrico, en presencia de testigos.