Un joven de entre 25 y 30 años murió este viernes por la tarde en Cipolletti luego de sufrir una caída mientras realizaba tareas de mantenimiento en el techo de un galpón.

El hecho ocurrió en una propiedad ubicada sobre calle Italia al 300. Según las primeras informaciones, la víctima estaba reparando una bomba de agua cuando pisó una chapa transparente de policarbonato que cedió y provocó que cayera desde la estructura.

Personal del Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencias (SIARME) acudió al lugar y trasladó al joven con vida al hospital Pedro Moguillansky. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones sufridas, falleció poco después.

El jefe de la Unidad Regional V de la Policía de Río Negro, Javier Yáñez, explicó que el aviso ingresó alrededor de las 17.26 y que, al llegar, los agentes encontraron al trabajador luego de la caída.

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Tras la intervención médica, la Policía preservó el lugar y convocó al Gabinete de Criminalística para realizar las pericias correspondientes. También se dio intervención al Ministerio Público Fiscal.

Como parte de la investigación, se tomaron testimonios a los compañeros que estaban trabajando junto a la víctima. Por el momento, no surgieron indicios sobre la participación de otras personas en el episodio.

Las actuaciones buscarán determinar en qué condiciones se encontraba la estructura del galpón y reconstruir cómo se produjo la caída que terminó con la vida del joven.