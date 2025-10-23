El fútbol brasileño amaneció con una noticia desgarradora. Antony Ylano, delantero de 20 años del Piauí Esporte Clube, murió en un accidente de tránsito al chocar con una vaca en una carretera del estado de Piauí.

El siniestro ocurrió durante la madrugada del lunes, cuando el jugador regresaba de celebrar el cumpleaños de su padre en la ciudad de Altos, su lugar natal.

Un regreso que terminó en tragedia

Según informó la Policía Federal de Carreteras (PRF), el hecho ocurrió cerca de las 3:15 de la mañana sobre la ruta BR-343. Antony conducía su motocicleta cuando se topó con un grupo de vacas que caminaban por el asfalto.

Las cámaras de seguridad registraron el momento exacto del impacto. Las imágenes, que se viralizaron rápidamente en redes sociales, muestran al futbolista conduciendo a alta velocidad y sin posibilidad de frenar a tiempo.

El joven impactó de lleno contra uno de los animales y salió despedido varios metros hasta caer sobre el pavimento. A pesar del rápido accionar de los equipos de emergencia, Antony murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades confirmaron que la vaca también resultó herida, aunque no se informó su estado. Por ahora, la investigación se centra en determinar quién es el responsable de que los animales estuvieran sueltos en la ruta.

Tampoco se precisó si el futbolista llevaba casco al momento del accidente, pero los peritos sospechan que el exceso de velocidad pudo haber influido en el desenlace fatal.

El cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal de Piauí para la autopsia. En el lugar, familiares, amigos y compañeros de equipo se reunieron para despedirlo entre lágrimas.

Una joven promesa del fútbol del nordeste

Antony Ylano era considerado una de las grandes promesas del fútbol juvenil de la región. Se formó en las divisiones inferiores del Associação Atlética de Altos, donde debutó en 2023 durante un partido de la Série C ante el Remo.

En 2024 fue fichado por el Piauí Esporte Clube, donde rápidamente se consolidó como delantero titular. Con el club participó en el Campeonato Piauiense Sub-20, la Copa São Paulo Júnior y la Copa del Nordeste Sub-20.

Actualmente integraba el plantel que se preparaba para disputar la Copa de Brasil Sub-20, uno de los torneos más importantes del país para jugadores juveniles.

“El Piauí Esporte Clube vive un momento de profundo dolor por la pérdida del delantero Antony Ylano”, expresó la institución en un comunicado oficial. En señal de duelo, el club suspendió los entrenamientos y manifestó su acompañamiento a la familia del futbolista.

En sus redes sociales, Ylano compartía fotos de entrenamientos, partidos y momentos familiares. Su entorno lo describía como un joven alegre, disciplinado y apasionado por el deporte.

Uno de los mensajes más conmovedores llegó de su novia, quien publicó: “Tenías tantos planes, bebé… Hablaste del futuro con tanta certeza, con tantos sueños por cumplir. Eso es lo que más duele: saber que la vida no te dio tiempo. Pero dejaste un hermoso legado: tu amor, tu cariño y los recuerdos que nunca morirán”.

El accidente reavivó el debate en Brasil sobre la falta de control del ganado suelto en rutas y caminos rurales, una problemática que ha provocado numerosos siniestros en los últimos años.

Para el fútbol piauiense, la pérdida de Antony representa mucho más que la muerte de un jugador prometedor: simboliza el fin abrupto de una historia que recién comenzaba a escribirse.