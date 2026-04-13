Sospechan que el joven habría caído desde la azotea del edificio. Foto: Gentileza Sospechan que el joven habría caído desde la azotea del edificio. Foto: Gentileza

Un trágico episodio ocurrido durante la madrugada de este domingo es materia de investigación en la ciudad. Un joven de 21 años fue hallado sin vida en el patio interno de un edificio ubicado en San Jerónimo al 1900. La causa fue inicialmente caratulada como “Muerte por precipitación desde altura”.

El hecho salió a la luz cerca de las 4.55, cuando se dio aviso a las autoridades sobre una situación grave en un inmueble céntrico. Al arribar personal policial y del área criminalística, alrededor de las 5.40, se constató la presencia del cuerpo sin vida del jovencito.

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De acuerdo a los primeros testimonios, el joven se encontraba en un departamento junto a amigos. En un momento manifestó que se retiraba y, segundos después, se escuchó un fuerte estruendo. Al verificar lo ocurrido, advirtieron que se había precipitado hacia un patio interno del edificio.

El cuerpo fue hallado sobre una estructura de alambre que cedió producto del impacto, lo que dejó marcas visibles compatibles con la caída. Los peritos constataron múltiples fracturas.

Para acceder al sector, personal policial debió forzar un ingreso interno guiado por residentes del edificio. Luego, los especialistas realizaron un relevamiento integral del lugar.

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Los agentes trabajaron en el patio interno donde fue hallado el cuerpo y también se realizaron peritajes en la azotea, desde donde se presume ocurrió la caída

La médica policial interviniente recomendó la realización de autopsia para determinar con precisión las causas del fallecimiento.

Investigación en curso

Según se informó, el joven se encontraba de visita en la ciudad, aunque no se brindaron mayores precisiones. La investigación quedó a cargo del fiscal en turno, quien supervisó las actuaciones en el lugar y dispuso las medidas de rigor para esclarecer lo sucedido.

Las tareas de los investigadores se extendieron hasta después de las 7 del domingo, momento en que la escena quedó bajo custodia policial.