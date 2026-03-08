Un fatal accidente de tránsito ocurrió este sábado, durante la madrugada, en la zona noroeste de la ciudad de Santa Fe.

Poco después de la medianoche del viernes, en el cruce de calles Lamadrid y Castelli, por causas que se investigan, colisionaron una moto Honda Twister de 250 centímetros cúbicos y un utilitario Renault Kangoo.

Transeúntes pidieron rápidamente auxilio a la Central de Emergencias 911 y minutos más tarde arribaron a la escena algunos patrulleros y una ambulancia del servicio público de emergencias provincial 107.

El muchacho que manejaba la moto fue quien llevó la peor parte.

Tenía 17 años y había sufrido una fractura expuesta en su pierna derecha, entre otras lesiones.

Fue trasladado de urgencia al Hospital José María Cullen, donde se le practicaron distintos estudios y quedó internado.

Final trágico

Finalmente, poco antes del mediodía, sufrió una descompensación y falleció, debido a los politraumatismos.

Personal especializado de la División Criminalística Forense de la Policía de Investigaciones trabajó en el lugar del hecho en busca de elementos que permitan determinar la mecánica del incidente.

El caso está en manos del Ministerio Público de la Acusación.