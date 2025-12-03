Leandro Ezequiel Vega, un obrero de 37 años, murió este martes por la tarde al caer por el hueco de un ascensor mientras trabajaba en un edificio en construcción ubicado en Hipólito Yrigoyen al 4400, en el barrio San José de Mar del Plata, según confirmaron fuentes oficiales.

Vega cayó desde lo alto del cuarto piso y quedó a medio metro de profundidad en el pozo del ascensor, lo que obligó a intervenir a una dotación del cuartel central de Bomberos y a personal de la Dirección de Riesgos Especiales, que utilizaron una camilla rígida para extraer el cuerpo.

La autopsia será clave para determinar si hubo fallas en la obra y qué pasó en los minutos previos.

Puede interesarte

En el lugar también trabajaron SAME, Policía Científica y agentes de la Secretaría de Obras Privadas del Municipio.

Puede interesarte

La investigación y la imputación por homicidio culposo

El fiscal Germán Vera Tapia, a cargo de la UFI N.º 11, dispuso notificar a los dos arquitectos, de 33 y 35 años, responsables de la obra, en una causa por homicidio culposo.

La autopsia, que se realizará este miércoles, será determinante para esclarecer las circunstancias de la caída y evaluar si existieron fallas de seguridad por parte de la empresa constructora.