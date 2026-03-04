La provincia de Mendoza se encuentra conmocionada tras confirmarse el fallecimiento de un turista francés de apenas 35 años. El trágico episodio ocurrió este martes mientras el joven realizaba una caminata recreativa en la alta montaña de Tunuyán, un destino emblemático de la precordillera que suele atraer a senderistas de todo el mundo.

Lo que comenzó como una jornada de turismo y deporte terminó en tragedia cuando el hombre, cuya identidad se mantiene en reserva, manifestó un malestar repentino y se desplomó en pleno sendero.

La corta edad de la víctima ha generado un impacto profundo tanto en los testigos del hecho como en las autoridades locales, ya que no es habitual este tipo de desenlaces en personas jóvenes durante recorridos de dificultad moderada.

Tragedia en la montaña.

Esfuerzos de reanimación

El incidente se produjo en un sector de difícil acceso cercano a la Ruta Provincial 82. Al advertir que el joven no reaccionaba, sus acompañantes iniciaron inmediatamente maniobras de RCP y alertaron al 911. La respuesta del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) fue rápida, pero el personal médico debió realizar un tramo a pie para alcanzar la posición del turista.

A pesar de que se le practicaron maniobras de reanimación avanzada durante un tiempo prolongado, los profesionales no detectaron signos vitales y confirmaron el deceso. La causa preliminar fue caratulada como un paro cardiorrespiratorio, aunque la justicia ha solicitado pericias adicionales para descartar cualquier otra circunstancia.

Investigación y asistencia consular

El cuerpo fue trasladado al Cuerpo Médico Forense por orden de la Oficina Fiscal actuante. Los investigadores buscan determinar si el joven padecía alguna condición médica previa o si factores ambientales, como la altitud o la temperatura, pudieron haber incidido en el colapso.

Desde el Gobierno provincial ya se han iniciado los protocolos de rigor con el Consulado de Francia para informar a la familia y gestionar los trámites legales correspondientes. El grupo que acompañaba al turista recibió contención en el lugar, ya que el desenlace fue tan abrupto como inesperado.