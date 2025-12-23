Las imágenes duran apenas segundos, pero alcanzan para reconstruir una escena extrema. El video, registrado por testigos desde la banquina de una autopista del valle de San Gabriel, al este de Los Ángeles, mostró el instante en el que una Ferrari roja, conducida por Vince Zampella, emergió de un túnel a alta velocidad. Apenas salió a cielo abierto, el vehículo avanzó algunos metros, tomó la primera curva y, de manera abrupta, se desplazó hacia la derecha. Sin margen para corregir la maniobra, el auto se estrelló de lleno contra las rocas que bordean la traza. El impacto fue seco y violento; levantó una nube de polvo y dispersó restos metálicos sobre la calzada.

En la grabación se escucharon gritos, insultos y advertencias desesperadas. “¡Puta madre!”, exclamó uno de los testigos. “Oh , ¡carajo!”, dijo otro, mientras varias personas corrían hacia el lugar del siniestro. “Esperá”, “Cuidado con el tanque”, “Sacalo”, “Rápido, rápido” fueron las frases más repetidas por los testigos. Al menos cinco personas presenciaron el choque a pocos metros y reaccionaron de inmediato. Uno de ellos se llevó las manos a la cabeza, paralizado por la magnitud del impacto.

La Ferrari comenzó a incendiarse casi de inmediato. Las llamas envolvieron el frente del auto y el humo se expandió rápidamente sobre la autopista. A pesar del riesgo, los testigos lograron extraer al ícono de los videojuegos del interior del rodado y lo arrastraron varios metros para alejarlo del foco ígneo. Los gritos y la urgencia dominaron la escena.

Tras el hecho, la víctima fue identificada como Vince Zampella, creador de la franquicia Call of Duty. Tenía 55 años. Según informó la Patrulla de Carreteras de California, el Ferrari se salió de la vía, impactó contra una barrera de concreto y quedó completamente destruido. Las causas del siniestro quedaron bajo investigación, de acuerdo con lo reportado por NBC News.

🇺🇸 | Vince Zampella, cocreador de la franquicia de videojuegos Call of Duty, murió en un accidente luego de estrellar su Ferrari en una carretera cerca de Los Ángeles. pic.twitter.com/gtAk74tKSt — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 23, 2025

Medios estadounidenses como TMZ y NBC News confirmaron la identidad del conductor pocas horas después del accidente. Las autoridades no difundieron detalles sobre el procedimiento de identificación ni precisaron la velocidad exacta a la que circulaba el vehículo al momento del impacto.

Desde la industria del entretenimiento digital, las reacciones no tardaron en llegar. Un portavoz de Electronic Arts dijo a TMZ: “Esta es una pérdida inimaginable, y nuestros corazones están con la familia de Vince, sus seres queridos y todos aquellos que se sintieron atraídos por su obra”. En el mismo mensaje, destacaron que su legado fue “profundo y trascendental”.

Zampella fue una pieza central en la creación de Call of Duty porque definió el ADN de la saga desde su origen. Como cofundador de Infinity Ward, estuvo al mando en 2003 de los primeros títulos de la saga y estableció un nuevo estándar para los disparos en primera persona, con una narrativa cinematográfica, ritmo vertiginoso y una experiencia multijugador que transformó el género. Su enfoque creativo influyó en la forma de contar la guerra en los videojuegos y sentó las bases de una franquicia que se convirtió en fenómeno global, con impacto duradero en la industria y en varias generaciones de jugadores.