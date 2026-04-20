Ocurrió en Murphy, el sábado por la tarde. El agresor, de 61 años, le disparó con una escopeta a su expareja y tras creer que la había matado, se pegó un tiro.

La localidad de Murphy, ubicada unos 150 kilómetros al sudoeste de Rosario, está conmovida tras un violento episodio que terminó en tragedia. Un hombre de 61 años atacó con un arma de fuego a su ex mujer y acto seguido, se suicidó.

Según trascendió, el agresor se presentó el sábado por la tarde en un local ubicado en Córdoba al 300, donde trabaja su expareja. Sin mediar demasiadas palabras, el hombre extrajo una escopeta y abrió fuego contra la mujer. El disparo impactó en la mano de la víctima, provocándole heridas de consideración.

Puede interesarte

Fuentes policiales indicaron que, aparentemente, el atacante pensó que el femicidio se había concretado y en ese mismo instante, usó el arma para quitarse la vida.

Puede interesarte

La víctima fue asistida por servicios de emergencia y se encuentra fuera de peligro vital, aunque bajo observación. Mientras que la fiscal a cargo del caso, Florencia Schiappa Pietra, ordenó las pericias de rigor en la escena del hecho que caratuló como tentativa de femicidio seguido de suicidio.