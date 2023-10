En su última presentación en el Bailando, Charlotte Caniggia dio a conocer los nombres de los participantes del Bailando 2023 que le caen mal. La lista negra se completó con Cami Homs a quien detesta porque habló mal de ella a sus espaldas. La hija de Mariana Nannis se mostró molesta con la ex de Rodrigo de Paul e hizo una imitación muy graciosa de ella.

En la previa de su baile, Charlotte dijo que Coti Romero es la más falsa de todos los participantes del certamen. “Es duro, pero es real. Es lo que es”, exclamó la influencer. Caniggia dijo que la ex Gran Hermano es la primera de una larga lista de bailarines que le caen muy mal.

Marcelo Tinelli le fue tirando nombres y la modelo decía si eran “copados” o no. En la enumeración, Charlotte dijo que, además de Coti Romero, se lleva mal con Martín Salwe y que no cree que esté enamorado de Nanu. “No me gusta. Es más, no les creo nada a los dos. Es todo medio acting. Lo veo raro”, exclamó la hija de Mariana Nannis.

La tercera en la lista negra es Coki Ramírez. “Es rara”, exclamó Charlotte. En el cuarto lugar está Lourdes Sánchez, le siguen Mónica Farro, Yeyo de Gregorio, Lola y Yanina Latorre. “Me cae bien muy poquita gente”, reconoció la joven.

Luego, Ángel de Brito nombró a Cami Homs y Caniggia torció la boca en señal de disgusto. “Me pasó algo con Camila Homs”, lanzó sin filtro. Si bien al principio no quería contarlo, tras la insistencia del conductor, Charlotte dijo que hace poco la invitó a tomar unos tragos antes de salir a la pista y que ella se negó.

Puede interesarte

“Yo soy muy observadora, me pasaron un montón de cosas. Observé que estaba cerquita mío. Antes de entrar me tomé unos shots y le dije ‘che, tomemos unos’. Y ella me dice ‘ay, yo no tomo nada’. El bailarín de Cami estaba hablando con el mio y justo la engancho. Me hago la boluda, pero la vi cuando dijo: ‘Se tomó tres shots’”, contó Caniggia con una divertida imitación de Cami Homs.

El estudio del Bailando estalló en una risa contagiosa. “¿Qué, es algo malo? ¡Así hizo! Tres shots Marce, no pasa nada. Es una pavada. ¡Qué mala onda esta, qué conchuda!”, sentenció entre risas.