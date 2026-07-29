Durante una entrevista realizada en México, en el marco de su participación en La Casa de los Famosos México, la cantante contó cómo descubrió que le había sido infiel con Griselda Siciliani.

Aunque ya pasaron dos años y medio desde su separación de Luciano Castro, Flor Vigna volvió a hablar del actor y recordó uno de los momentos más dolorosos de aquella relación. Cabe recordar que, tras la ruptura, Vigna inició una relación con el cantante Lautaro López, conocido artísticamente como Lauta, con quien estuvo durante un año y medio.

Por su parte, Castro oficializó su romance con Siciliani, vínculo que terminó este año en medio de versiones de una infidelidad del actor. Sin embargo, la artista aseguró que el acercamiento entre ambos había comenzado cuando ella todavía estaba en pareja con él.

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Consultada sobre si alguna vez le habían sido infieles en Cómplices del desmadre, Vigna no dudó en responder: "A mí me fueron infiel y encima se enteró toda la Argentina. Fue muy viral. Todos los programas de chimentos hablaban de eso una y otra vez".

Luego, relató cómo comenzó a sospechar. "Estábamos en la camioneta, yo era la copiloto y en eso llega un mensaje de la otra chica. Decía: 'Jaja, qué lindo'. Me quedé ahí y dije: 'Esto me huele mal'", recordó.

La cantante contó que conocía la contraseña del celular de Castro y, por primera y única vez, decidió revisarlo.

Flor Vigna conto cómo se entero que Luciano Castro le era infiel con Griselda Siciliani pic.twitter.com/l3W2Y4f0Ob — SQP (@SQP_oficial) July 25, 2026

"Me tenté y le revisé el celular, cosa que no hacía nunca, pero había visto que ella le había mandado y que estaban viéndose. Había muchos mensajes borrados. La exponía a ella, porque le decía 'soñé con vos' y esto que lo otro, pero él había borrado sus mensajes. Los de ella no. Muy de infiel", lanzó.

Según explicó, en ese momento no se sintió preparada para enfrentarlo y esperó hasta bajar de la camioneta para hablar del tema.

"Después me dijo: '¿Qué te pasa?'. Y le dije: 'Bueno, cometí el error de revisar tu celular y vi esto'", recordó Flor. De acuerdo con su relato, Castro negó que existiera un vínculo sentimental con Siciliani y le respondió: "No, te juro que es una compañera, que nada que ver".

En la entrevista, Vigna también habló de la actitud que tuvo Griselda durante ese período. Si bien desde el programa cuestionaron a la actriz, la cantante aseguró que quien la buscaba era Luciano.

"Él era un buscón", afirmó. Sin embargo, también recordó que ella la trataba con mucha cercanía: "Me invitaba a su obra de teatro. 'Venite con Lu a ver la obra'. Me la cruzaba en la peluquería, me hablaba muy lindo. Y él me decía que era una amiga de toda la vida, como una hermana".

"Yo dije: 'Bueno, es verdad', porque yo tengo amigos, muy amigos, creo en la amistad entre el hombre y la mujer. Me lo creí y después estalló todo en los medios que estaban juntos. Yo me quedé ahí", agregó Flor.

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Finalmente, Vigna aseguró que nunca fue una persona celosa y que aquella fue la única vez que revisó el celular de una pareja.

"Yo no tengo el perfil de una mina celosa. No he revisado nunca un celular. Simplemente en ese momento vi ese mensaje y una tiene un olfato, una intuición. Pero bueno, esa es de la que me enteré. Después no sé cuántas veces me habrá cagado", expresó.

Antes de cerrar, la artista confesó cuál fue el aspecto que más le dolió de esa historia de amor: "Lo que más me dolió de ese amor es que yo sentía que era el que mejor me supo amar, porque todo el tiempo él me recordaba que yo era el amor de su vida, que iba a llegar a todo lo que quisiera".