Nico Vázquez y Dai Fernández, luego de semanas de rumores, ya no ocultan su romance. Aunque los actores prefieren hablar con cautela sobre su vínculo sentimental, que comenzó como una amistad y luego viró a algo más después de que él confirmó el final de su matrimonio con Gimena Accardi, su relación se sigue consolidando.

Yanina Latorre en Sálvense quien pueda (América) hizo públicas fotos de los actores de Rocky fuera del teatro, disfrutando del aire libre. “Muy relajaditos a la tarde, saliendo de una de sus casas. Él con cafecito en mano. Felices”, detalló la conductora, mientras mostraban las imágenes en las que aparecen Nico y Dai con lentes de sol, ambos de jeans y con abrigos negros.

“A él se lo ve repuesto, feliz. Está relajado. Ya no es raro verlos juntos a toda hora”, mencionó la animadora. “No es una foto yendo al teatro. Deben venir de pernoctar”, acotó, sobre las fotografías que les habrían hecho a la pareja saliendo de la propiedad de uno de ellos.

“Finalmente, empezaron a estar juntos. Se empezaron a conocer, ya está cada vez más avanzado, comparten mucho tiempo juntos, van y vienen juntos a muchos lugares. De hecho, ahora se van en unos días a Filadelfia. Van a correr la carrera más importante de Filadelfia, que es la carrera de Rocky. Van con un productor y con dos chicos del equipo de Rocky”, destacó la animadora.

Yanina aseguró una fuerte versión sobre la posibilidad de que Sylvester Stallone, el creador de la popular película en la que se basa la obra teatral, pueda ser el invitado de honor en una función de la obra en nuestro país: “Creo que el 30 de noviembre termina Rocky, hasta fines de enero no comienza y van a ir a una reunión con el equipo de Stallone, porque Sylvester va a venir a ver Rocky a Argentina”.

“Está muy avanzada la negociación. Ellos dos ya van juntos a Filadelfia, van a correr la carrera. Después se van unos días a New York”, pormenorizó. Mientras sigue avanzando el romance de Nicolás con la actriz, a la par, la comunicación con Gimena Accardi sería cada vez menos fluida: “Me contaron también que además de compartir mucho tiempo juntos, él ya estaría cada vez hablando menos con Gimena. Como que empezaron a cortar”, señaló.

Hace dos semanas, Nicolás Vázquez sorprendió al público al hablar con franqueza sobre el inicio de su relación sentimental con Dai Fernández, asegurando que no desea “ocultar algo que estoy viviendo, aunque prefiera la privacidad”. En declaraciones a SQP (América), el actor confirmó que el vínculo se encuentra en una etapa temprana y que prefiere manejarlo con honestidad pese al intenso interés mediático.

La conversación tuvo lugar tras meses complejos para Vázquez, quien relató que “hace cuatro meses y medio la estaba pasando mal y ahora me estoy tratando de sentir bien”. El actor remarcó que la relación con Dai, su compañera en Rocky, era incipiente: “No estamos de novios. Estamos empezando algo. Puede ser que sea un vínculo por un rato, como puede ser un vínculo fuerte. Eso lo dirá el tiempo, pero me siento muy bien, eso me da mucha felicidad”, expresó.

El actor aludió a la complejidad de mantener la privacidad siendo figura pública, señalando que “mi próxima relación quiero que sea para adentro. Me van a ver un poco más aburrido, pero me cuesta mucho porque si abrís esa puerta después es muy difícil cerrarla”. Pese a su preferencia por la reserva, el actor admitió la importancia de ser transparente: “Por una cuestión de respeto, no puedo negar algo que estoy viviendo, porque si mañana me ves con ella caminando en un lugar, soy un mentiroso y me gustaría poder caminar con ella por la calle”.