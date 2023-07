Nacha Guevara, quien ya tuvo varios cruces con Susana Giménez, ahora apuntó contra Lali Espósito por tener ciertas actitudes que a ella no le gustaron, pero sus declaraciones generaron polémica al bromear con la salud mental de la cantante.

La actriz estuvo presente en Noche al Dente (América TV) junto a la conducción de Fer Dente, habló sobre la música en la actualidad y opinó sobre distintos artistas argentinos.

Puede interesarte

Ante la consulta de Dente sobre si "había algún artista de las nuevas generaciones que la sorprenda para bien", la actriz respondió de manera picante, y dijo: "Eh... ¿Para bien? Para mal, unos cuantos. ¿Argentinos o de afuera?".

"Mejor argentinos, así hacemos quilombo, Nacha", quiso saber el conductor. "Hay algunas mujeres interesantes en la canción, no así en general con los hombres. Pero después, Nicki Nicole hay cositas que me gustan...", detalló la entrevistada.

Respecto a si haría alguna colaboración con Nicki Nicole, Nacha no tuvo problemas en contestar de manera positiva, aunque remarcó que "es muy difícil trabajar con artistas de la nueva generación".

Sin embargo, valoró el trabajo y de la cantante y la halagó: "Ensayé una canción de ella, Plegaria. Sí, sí, me gustaría. Estas personas están muy ocupadas".

Puede interesarte

Luego de los elogios, vinieron las críticas hacia Espósito, y expresó: "También pensé en llamar a Lali para la canción Andate al Carajo pero nunca contestó, por ejemplo". De esta manera, el conductor coincidió con sus palabras y aclaró: "A nosotros tampoco y no vino acá. Está ocupada".

Finalmente, Nacha Guevara lanzó un polémico comentario y sentenció: "Están muy subidos al caballo, parece. Después se deprimen, chicos". Esto generó revuelo, ya que la cantante había dicho hace unas semanas atrás que sufrió mucha ansiedad y eso hizo que afecte en su salud mental.

Qué dijo Lali Espósito sobre su salud mental

La cantante habló sobre su salud mental y contó el mal momento que vivió el año pasado. "Lamentablemente, yo vengo de pasar un momento de mucha ansiedad a un nivel dramático", se sinceró.

En diálogo con el youtuber mexicano Juanpa Zurita para el podcast No hagas lo fácil, Lali dialogó por primera vez sobre este tema y contó cómo hizo para salir adelante.

abe mencionar que recientemente, varios famosos se animaron a contar públicamente que sufrieron ataques de pánico y ansiedad, entre ellos, Karina La Princesita, Alejandro Sanz, Tini Stoessel, La Bomba Tucumana y Cande Molfese.

"Yo soy una persona que trabajo, trabajo, trabajo, siempre parezco que estoy bien. No es real que uno siempre está bien. Y aparte en la vida privada pasan cosas que uno después va sorteando y después tu trabajo te distrae y eso está bueno. Pero lo cierto es que vengo de un momento en que tuve que pedirle a mi equipo: ‘chicos, se me va a paralizar la cara’. O sea, real. Por suerte toda la gente que me acompaña me dijo ‘tranquila, lo acomodamos’", relató.

Puede interesarte

"Recién a mis 30 años años pude decir ‘no puedo’. Yo no sabía decirlo. Para empezar, no sabía decir que no, que es un gran problema, y segundo, no sabía decir ‘no puedo’. Porque significa '¿cómo que yo no puedo? Si yo puedo todo'. Me mal acostumbré a poder muchas cosas locas a la vez", confesó.

Y siguió: "Del año pasado a este, por primera vez en mi vida estoy pasando el momento de reacomodar un poco mi manera de ver el trabajo porque pasa esto, te come. Está todo bien, la serie está buena, la música está buena, sos feliz, qué bueno que lo podés hacer, pero cuando te empieza a dar una taquicardia y el brazo te tiembla decis ‘che, esto es raro, debería chequear con un profesional si es normal’".

Puede interesarte

"Me di cuenta hoy lo importante que era preservar mi psiquis y mi emoción de un montón de cosas, que aparte es con la que trabajo. Mirá vos qué loco. Yo tengo que cuidarme, mimarme, agradecerme todo lo que mis pies bancan, lo que mis voz banca. Me tengo que agradecer, lo tengo que hacer yo misma al final. Aprender a decirle a quien tengas al lado ‘che, necesito ayuda’. No soy una heroína", expresó Lali Espósito.